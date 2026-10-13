WhatsApp estrena la programación de mensajes y prueba nuevos stickers de audio

La aplicación de Meta está cerca de estrenar una de las funciones más esperadas, y es que hablamos de algo que no entendemos cómo no ha llegado antes, porque está presente en su competencia desde hace años. Hablamos de la programación de los mensajes, algo que nos permite más libertad a la hora de escribir, pudiendo llevar a cabo recordatorios a otras personas sin tener que condicionar su vida por miedo a ser demasiado invasivos con los horarios. Ahora esa función está más cerca que nunca, junto a otra que no conocíamos.

Programación de mensajes

La función de programar mensajes ya está cerca de ser una realidad, porque ya no se trata de una función inactiva dentro del código, sino que es algo tangible que muchos usuarios están comenzando a experimentar. Y es que la beta de la aplicación para Android está ya recibiendo esta nueva funcionalidad, que permite programar un mensaje antes de enviarlo para que llegue en un momento concreto.

Están siendo algunos usuarios de la versión beta de Android quienes están viendo esta nueva funcionalidad. Como os podéis imaginar, la manera de utilizar esta función es muy sencilla y bastante intuitiva, tanto que es precisamente la que esperábamos que utilizara Meta. Y es que solo habrá que escribir un texto de mensaje, y una vez hecho, mantener pulsado el botón de envío de este.

Una vez que lo hagamos, pasado un breve intervalo, aparecerá la función de programar el mensaje, por tanto, antes de pulsar enviar, al hacerlo sostenido aparece esta nueva función. Una vez la pulsamos, veremos un menú para programar el momento exacto en el que queremos que el mensaje sea enviado a su destinatario. Tendremos la posibilidad de elegir el día y la hora exacta en el que el mensaje será enviado.

Una vez programado, podremos consultar si lo está tanto en el propio chat donde está el mensaje, que ya aparecerá dentro de la conversación, aunque acompañado de una etiqueta donde pondrá que está programado y el día y la hora en la que se enviará. También podremos consultarlo desde los propios ajustes de la aplicación, ya que quienes reciban la función, verán una nueva sección de Mensajes Programados.

Desde fuera de ella podremos ver un número a su lado que representará la cantidad de mensajes que tenemos programados. Y una vez dentro, podremos acceder a él directamente. La función está llegando a la beta de Android, aunque gradualmente, con nuevos usuarios cada semana.

Nuevos stickers de audio

Se trata de unos stickers, con apariencia de pegatina, que tienen como misión principal emitir sonidos determinados. Estos sonarán como pulsarlos una vez, y por tanto se tratará de una nueva vía para expresar emociones o darle un toque divertido a los chats.

Parece que es la decisión que ha tomado WhatsApp para reemplazar a los stickers basados en nuestro avatar. Con estos nuevos stickers, no solo veremos una pegatina, sino que esta nos transmitirá algo más. Se ha comenzado a ver en la beta de Android en su versión 2.26.41.3.