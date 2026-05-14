WhatsApp: ahora puedes chatear de incógnito con la IA de Meta

La aplicación de mensajería de Meta sigue añadiendo nuevas funcionalidades para que el mayor número de usuarios pueda encontrar su pequeño resquicio de intimidad entre tanto mensaje grupal. Hace unas horas han anunciado que quienes lo crean conveniente, van a poder chatear con la IA de Meta, que como sabéis se integró hace meses en los chats de la app, de forma totalmente privada, sin que nadie más sepa de qué conversamos. Y es que hay muchas razones por las que algunos usuarios de la app consideren beneficioso el uso de algunas zonas de la app de manera totalmente privada.

Una zona de intimidad para departir con la IA

Meta AI llegaba hace unos meses a los chats de WhatsApp, obviamente no hay un entorno más apropiado para un chatbot que precisamente una app de mensajería. Y como lógicamente hay muchas personas que chatean con la IA sobre diversos temas, unos más públicos que otros, es una buena idea ofrecer un espacio seguro para aquellos que quieren hacerlo desde el más profundo anonimato.

Y no hablamos de esconder una reflexión íntima sobre relaciones humanas, sino conversaciones donde los datos que facilitamos a la IA son sensibles, tanto en el terreno personal como en el profesional. Desde Meta aseguran que esas preguntas delicadas a la IA tienen cabida en el nuevo espacio que han creado para chatear de forma privada.

La nueva función es un chat de incógnito con Meta AI, la IA detrás de WhatsApp. Se trata de un método alternativo para consultar a la IA sin dejar rastro de nuestras palabras, y que además está cifrado de extremo a extremo, como suele ser habitual en este tipo de entornos. WhatsApp asegura que las conversaciones dentro de este chat con la IA no las puede leer nadie más que nosotros, tan siquiera la aplicación tiene acceso a esos mensajes.

Y es que como sabéis, mientras todos los chats de la app están cifrados de extremo a extremo, lo que evita que nadie pueda leerlos, incluso si caen los paquetes de datos de los chats en sus manos, las conversaciones con la IA, en WhatsApp y en cualqujier otro chatbot no lo suelen estar. Lo que brinda la posibilidad a la empresa detrás de la IA a poder leer las conversaciones, con la motivación que sea.

En este caso eso se evita al añadir el cifrado a los chats que mantenemos con la IA de Meta. Los chats de incógnito con la IA no solo son privados, sino también temporales, eso quiere decir que cuando salgamos de ese chat la conversación desaparecerá por completo y no dejará rastro alguno en nuestro dispositivo. Esta función de momento está llegando poco a poco, según Mega durante los próximos meses, nosotros tenemos acceso a la beta pero no hay rastro de esta función.

No han desvelado cómo se iniciará una de estas conversaciones, pero lo lógico será que como vemos ya en otros chatbot como Gemini, tengamos un botón de nueva conversación de incógnito directamente.