Los smartphones cada vez se atrapan con más funcionalidades, aunque van llegando con cuantas gotas. Y en esta ocasión estamos ante un teléfono que llegará con una característica nada común, y dirigida sobre todo a profesionales, que verán en este smartphone una auténtica navaja suiza a inteligente. Se trata de lo nuevo de Ulefone, que ahora sabemos que van a llegar el próximo viernes junto a una batería de mucha capacidad.

Un telémetro láser integrado

El futuro Ulefone Armor 35 Pro llegará en el mes de diciembre con un telémetro láser integrado con un alcance de 1,2 km, y con una precisión del 98%. Por tanto, será una excelente herramienta de trabajo para quienes apuesten con él, además de ser incluso una oficina móvil con una autonomía considerable gracias a su batería de alta capacidad. Además, es un teléfono bastante solvente en numerosas facetas.

La tecnología que utiliza el telémetro es la de ToF, con un láser semiconductor de 905 nm y clase 1. Este telémetro tarda en iniciarse 0,2 segundos y puede ofrecer 13 modos de medición diferentes, que incluyen longitud, área, volumen y modo GPS. Además, integra una luz LED, mucho más potente que las habituales linternas de los teléfonos, con una potencia máxima de 6,4 W, así como un brillo pico de 80 lúmenes.

Esta también ofrece diferentes modos, como Cerca, Luz, Flash y SOS. También viene con una luz dinámica que se activa a modo de anillo de notificaciones incluso cuando recibimos llamadas. Uno de los aspectos más destacados es, sin duda, su batería, que tendrá una enorme capacidad de 11.000 mAh, y que nos permitirá mantener el teléfono hasta 655 horas en espera. Esta se puede cargar con una potencia de 33 W, y ofrecerá carga inversa de 10 W.

En lo que respecta al rendimiento, llegará con un procesador bastante humilde, como es el MediaTek Helio G200, lo que quiere decir que probablemente no tendrá conectividad 5G, sino que será 4G. A este le acompañan hasta 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno ampliable hasta los 2 TB. Llega con Android 16 como sistema operativo. La pantalla de este teléfono es bastante grande, y llegará con una diagonal de 6,78 pulgadas.

Esta ofrecerá 120 Hz de tasa de refresco, así como un brillo de 700 nits. Por otro lado, la cámara de fotos contará con tres sensores traseros, el principal de 50 megapíxeles, el Night Vision de 20 megapíxeles para visión nocturna, o la ultra gran angular de 16 megapíxeles, las tres con sensores Sony. La cámara selfie ofrece un sensor de 16 megapíxeles.

Y desde luego, viendo su aspecto ultrarresistente, tiene sentido que este teléfono nos ofrezca un nivel de resistencia de grado militar, como MIL-STD-810H. Y cuenta con lector de huellas lateral, NFC, sonido Hi-Fi con un alto ruido de 107 dB y radio FM.