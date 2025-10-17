Cómo encontrar y limpiar la papelera de WhatsApp

WhatsAppno dispone de una papelera de reciclaje como otras aplicaciones, por lo que los archivos que eliminas pueden seguir ocupando espacio en la memoria del dispositivo. Para liberar almacenamiento, es necesario gestionar los datos que la app guarda de forma automática. Te explicamos cómo hacerlo tanto en teléfonos Android como IOS.

En teléfonos Android, abre WhatsApp y pulsa el menú de los tres puntos en la esquina superior. Luego entra en Ajustes, selecciona Almacenamiento y datos y elige Administrar almacenamiento. Allí verás los archivos almacenados y podrás marcar los que no necesites para borrarlos y recuperar espacio.

Borrar datos de WhatsApp | Eñe

Si usas iPhone, el procedimiento es muy similar. Abre WhatsApp, ve a Configuración, toca Almacenamiento y datos y después Administrar almacenamiento. Desde esa pantalla puedes revisar fotos, videos y documentos, y eliminar lo que ya no quieras conservar.