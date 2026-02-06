¿Cómo volver a ver un reel de Instagram que ya pasaste?

Si has pasado un reel que te ha gustado y quieres volver a verlo ya puedes hacerlo consultando la función del historial de visualización de reels. Este te permite acceder a aquellos que has visto en los últimos 30 días, incluso si no los guardaste o no les diste me gusta.

Para acceder a esta opción debes abrir Instagram, acceder a tu perfil y seleccionar el menú de configuración disponible en las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha.

App de Instagram | TecnoXplora

Aquí debes seleccionar la opción Tu actividad. Después, busca y selecciona la opción Historial de visualización.

Una vez dentro, puedes filtrar por fecha, buscar por nombre del creador o incluso eliminar de forma individual reels del historial.

Esta función está siendo implementada gradualmente, lo que significa que no está disponible para todos los usuarios aún. También debes tener en cuenta que no podrás acceder a esta nueva función si tienes versiones anteriores de la aplicación.