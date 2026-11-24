Sin duda, es uno de los dispositivos más veteranos de Xiaomi para su hogar conectado, el monitor de humedad y temperatura con pantalla LCD que es extremadamente sencillo de utilizar. Ahora la firma china ha lanzado una nueva variante de su tercera generación, más equipada, siendo capaz de medir uno de los componentes más críticos a la hora de analizar si el aire de una estancia es más o menos saludable. Ahora este dispositivo de medición sale de China para llegar a los países occidentales.

Nuevo Xiaomi Humidity Monitor 3 Pro

Este nuevo dispositivo de Xiaomi vuelve a apostar por la misma fórmula de sus predecesores técnicamente, aunque ahora añadiendo nuevas posibilidades. A diferencia de versiones precedentes más básicas, este modelo Pro da un salto cualitativo al incorporar la monitorización continua de la concentración de dióxido de carbono (CO₂) junto con la temperatura y la humedad relativa.

Nuevo Xiaomi Humidity Monitor 3 Pro | Xiaomi

Este monitor proporciona tres datos esenciales para conocer las condiciones de una estancia y lo saludable que es para habitarla. Como la temperatura, ya que opera en un rango de medición de 0 °C a 60 °C con una resolución de 0,1 °C. La humedad relativa registra desde 0% RH hasta 99% RH con una resolución del 1% RH. Y la concentración de CO₂ os ofrece un seguimiento continuo con una resolución de 1 ppm.

El sensor más novedoso es uno de CO₂ Sensirion de última generación y bajo consumo, basado en el principio físico de conductividad térmica, que sustituye a los sensores fotoacústicos de generaciones anteriores, por lo que es una mejora real. Su funcionamiento ideal se sitúa entre 10 °C y 40 °C de temperatura, de 20% a 80% de humedad relativa y bajo presiones de 85 kPa a 106 kPa.

Garantiza una respuesta rápida ante variaciones del aire, su estructura dispone de rejillas de convección que facilitan el flujo constante. Necesita de 24 horas iniciales para estabilizar sus lecturas tras encenderse y admite calibración al aire libre durante unos 20 minutos si sufre desajustes por exposición prolongada a altas concentraciones. Apuesta de nuevo con una pantalla LCD que con la luz natural se ve de manera espectacular.

Es una pantalla LCD de 3,6 pulgadas con biseles delgados de 6,5 mm y una gran relación pantalla-cuerpo. Muestra seis datos simultáneos en una sola pantalla: fecha, día de la semana, hora, temperatura, humedad y concentración de CO₂. Y gracias a un botón que tiene en la esquina superior, permite alternar la información principal entre cuatro modos de visualización: hora (por defecto), nivel de CO₂, humedad o temperatura.

Incluye un indicador de CO₂ de tres colores. Verde (≤ 1.000 ppm): Calidad del aire óptima y respiración confortable. Amarillo (1.000 ppm < CO₂ ≤ 1.500 ppm): Nivel moderado; se recomienda ventilar la habitación. Rojo (> 1.500 ppm): Concentración alta de CO₂ que puede causar somnolencia y pérdida de atención, requiriendo ventilación inmediata.

Es compatible con Xiaomi HyperOS Connect y se vincula a la aplicación Xiaomi Home. Y en cuanto a la autonomía, funciona con una sola pila de botón CR2450, que permite obtener una autonomía de hasta un año bajo su configuración de fábrica gracias a su arquitectura de bajo consumo. De momento ha aparecido en la web global de Xiaomi, lo que anticipa su lanzamiento en España, pero no hay precio todavía.