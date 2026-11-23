Motorola está trabajando a fondo en nuevos dispositivos, y no solo en smartphones, sino también en accesorios que parece que le han funcionado bien, a tenor de lo que conocemos ahora. Porque la marca tiene cerca el lanzamiento del Moto Tag 3, un dispositivo localizador. que ya va por su tercera generación y que desde luego parece que está a punto de ser una realidad a tenor de la última filtración. En paralelo, hemos conocido la segunda filtración de la respuesta de Motorola al iPhone Duo en apenas unos días, ahora mostrándolo desde nuevas perspectivas.

Moto Tag 3 a la vuelta de la esquina

Y parece que prácticamente un año después de llegar al mercado la segunda generación, el Moto Tag 3 podría presentarse el próximo mes de enero, quizás en el CES de Las Vegas. Ahora se han filtrado las imágenes del Moto Tag 3 en dos colores, tanto en color blanco Pantone Lucent White como en morado Pantone Indigo Blue.

La filtración proviene de Amazon, donde parece que se ha listado por error antes de ser oficial. Cada uno de los colores que hemos conocido ahora habría sido listado tanto en Reino Unido como en Italia. No sabemos muy bien cuáles serán las diferencias entre las dos generaciones, porque a priori parecen idénticas esta generación y la anterior.

Esto quiere decir que cuenta con tecnología de banda ultraancha, UWB, así como Bluetooth, resistencia al agua y al polvo máxima IP68, así como un peso de 8,5g, se alimenta de una pila de CR2032. Esta le dará más de 500 días de autonomía. Por tanto, de momento se trata de un Moto Tag 3, pero con características idénticas a la de la anterior generación.

El Motorola Razr Flex vuelve a dar la cara

Las filtraciones alrededor del nuevo plegable de Motorola están acelerándose y cada vez son más numerosas. Lo que indica que su lanzamiento debe estar ya muy cerca, probablemente como en el caso del Motor Tag 3, en el CES 2026 de Las Vegas. En este caso se ha vuelto a filtrar en color verde, aunque también lo ha hecho en un acabado dorado muy elegante, desde luego.

En las imágenes se pueden ver ambos acabados desde la misma perspectiva, y lo mejor es que en ellas se les puede ver desde distintos ángulos. Vemos su pantalla plegable, así como su pantalla externa, cámara, o el teléfono colocado en forma de tienda de pantalla, o como un libro. Todo esto nos demuestra que su formato es similar al del iPhone Duo, con una pantalla más ancha plegable, también externa, aunque esta última mucho más pequeña de lo habitual.

Se espera que este Flex estrene una pantalla plegable de 6,92 pulgadas, de las más pequeñas del mercado, así como una externa de 4,97 pulgadas, muy pequeña. La pantalla principal tendrá una tasa de refresco de 165 Hz y ambas serán OLED. La cámara tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, así como dos cámaras selfie de 32 megapíxeles. Y su batería tendrá una capacidad de 5.000 mAh.