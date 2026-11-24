EL ENÉSIMO MODELO DE LA GAMA EDGE 70
El Motorola Edge 70 Neo ya es oficial con pantalla curva de 144 Hz y batería de 7.000 mAh
Motorola ha ampliado una vez más su gama Edge 70 con este modelo Neo, que nos ofrece una ficha técnica muy equilibrada.
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Motorola ha presentado un nuevo integrante de la gama Edge 70, el octavo nada menos. Y se trata de un teléfono extremadamente equilibrado, con una batería grande, una pantalla de calidad y alta tasa de refresco, y uno de los procesadores más potentes de la gama media. Vamos a conocer sus características, ahora que se ha lanzado de momento en India y es una incógnita si llegará finalmente a España más adelante.
Ficha técnica del Motorola Edge 70 Neo
Como ya es habitual, Motorola recubre a su nuevo dispositivo con atractivos colores PANTONE, como son los PANTONE Sage (verde claro), PANTONE Gray Lilac (rosa claro), PANTONE Milky Blue (azul claro) y PANTONE Mountain View (verde profundo). Pero sin duda, su aspecto más distintivo a nivel de diseño es la pantalla con doble curva lateral.
Esta tiene una tecnología Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas, por lo que es bastante grande, y con una alta tasa de refresco de 144 Hz, así como un brillo pico de 5.200 nits. Su resolución es de 1272 x 2772 píxeles. Esta pantalla mejora bastante al anterior modelo, que tenía una diagonal más pequeña de 6,36 pulgadas. Está recubierta de cristal Corning Gorilla Glass 7i.
El procesador es un potente Snapdragon 7s Gen 3, que ofrece un excelente rendimiento en todas las áreas. Viene acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que se puede ampliar mediante una tarjeta microSD. La cámara de fotos llega con tres sensores traseros, el principal de 50 megapíxeles, con un sensor Sony Lytia 710 y estabilización óptica de imagen. Hay otros dos sensores secundarios, un macro de 2 megapíxeles y un sensor de luz tres en uno.
Delante, la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 32 megapíxeles. La batería es otro de los aspectos más potentes de este teléfono, ya que cuenta con una capacidad de nada menos que 7.000 mAh, que además se carga con una gran potencia de 45 W, bastante alta cuando hablamos de móviles de gama media. Soporta carga inversa por cable de 7,5 W y carga bypass.
Tiene un chasis con marco de plástico, certificación IP64 contra polvo y salpicaduras de agua, y además la certificación de resistencia militar MIL-STD-810H. También presume de altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. También de Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC y puerto USB tipo C. De momento estrena Android 16, que llega con tres actualizaciones de sistema y 5 años de actualizaciones de seguridad.
Un móvil que de momento no sabemos cuándo llegará a España, pero no debería demorarse mucho, salvo que la firma de Lenovo haya preferido lanzarlo solo en India, o bien cuando llegue a Europa lo haga bajo otro nombre, que no sería nada extraño visto cómo funcionan otras marcas con los lanzamientos fuera de sus países de origen.
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