WhatsApp para Android toma prestada una de sus mejores funciones en iOS

Aunque deberían ser iguales, la realidad es que el desarrollo de WhatsApp para móviles o Android evoluciona a velocidades y en direcciones distintas. Y es que ninguna de las dos versiones va por delante de la otra, sino que suelen lanzar nuevas funciones de manera totalmente independiente, y una vez lo han hecho, es la otra versión la que la adopta más adelante. Una de las que más nos ha gustado de WhatsApp en iOS han sido las previsualizaciones dinámicas.

Ahora también en Android

Estas visualizaciones son bastante útiles, porque las podemos ver cuando dejamos un mensaje con algún contenido multimedia pulsado prolongadamente. En este momento, aparece una ventana emergente donde se puede ver la imagen o vídeo adjunto mientras se despliega también un menú contextual que nos permite también responder, reenviar, copiar, preguntar a Meta AI o eliminar el mensaje.

El nuevo aspecto de WhatsApp en Android | TecnoXplora

Esto es algo que no pasa en Android, ya que si mantenemos pulsado, lo único que ocurre es que se selecciona el mensaje, para que con el menú contextual de los tres puntos hagamos las mismas acciones. Lo que nos gusta de la previsualización de iOS es que es mucho más natural y sencilla de utilizar. Por tanto, es una manera de hacer más cómodo el uso de la app de mensajería a la hora de interactuar con los contenidos multimedia, sobre todo.

De todas maneras, es algo que funciona con cualquier mensaje, incluso si es de texto, por lo que sirve en cualquier caso de la misma forma y aportando una capa de sencillez adicional. Esta nueva funcionalidad se ha dejado ver en la versión beta 2.26.44.11 de WhatsApp para Android. Esto quiere decir que todavía no va a llegar a los usuarios finales de la app, sino solo a aquellos que tienen ahora la versión previa.

En cualquier caso, es de esperar que esta novedad llegue a todos en solo unos meses, después de haber pasado un tiempo prudencial en modo de pruebas. Una función que por fin equilibrará una de las facetas donde la versión de Android estaba en clara inferioridad con la de iOS, sobre todo a nivel visual y de sentido puramente práctico, ya que es evidente que esta interfaz es mucho más cómoda.

Son esos detalles visuales los que hacen más agradable el uso de una app, y más sencillo, ya que mientras en Android ahora debes hacer tres movimientos para pulsar una función sobre un mensaje, dejarlo pulsar, darle a los tres puntos y seleccionar la función, así solo hay que mantener pulsado el mensaje y seleccionar directamente la funcionalidad que queremos ejecutar.