¿Harto de las sugerencias de amistad de Facebook? Así puedes desactivarlas

Una de las redes sociales más veterana que aún sigue en activo quizás sea Facebook, esta ha cedido parte de su protagonistas a otras plataformas como Instagram o TikTok. Aun así, la red social de Meta siguen teniendo millones de usuarios en todo el mundo y es por ello que la llegada de avisos y alertas puede llegar a ser molesta, a continuación te contamos cómo desactivar las molestas sugerencias de amistad.

Desactivar las sugerencias de amistad en Facebook

El feed de Facebook está repleto de información que a la mayoría de los usuarios le sobre, ya sean anuncios, noticias o personas que quizás conozcas. Todo este contenido nos satura y a veces cerramos la app frustrados por no ver lo que realmente nos interesa.

Desactivando notificaciones en Facebook | TecnoXplora

Solucionar parte del problema es sencillo ya que no podemos eliminar todo el contenido molesto. En este caso, te contamos cómo acabar con las sugerencias de amistad. Para ello simplemente hay que realizar un rápido ajuste en la configuración de las app.

Para ello, pulsa sobre la foto tu foto de perfil , que encuentras en la esquina superior derecha

, que encuentras en la esquina superior derecha A continuación, pincha sobre el icono de las tres líneas que se sitúa en la esquina opuesta, la izquierda.

que se sitúa en la esquina opuesta, la izquierda. En el menú que de despliega desde la izquierda de la pantalla, selecciona “configuración y privacidad”

Para desplegar nuevas opciones, entre la que encontramos “configuración”

Al seleccionar esta opción, accedemos a un nuevo menú en el que debemos localizar la sección “notificaciones”

Y a su vez dentro de esta, elegimos “personas que quizás conozcas”

Accede a esta opción y desactiva el botón “permitir notificaciones en Facebook”

Haz lo mismo en el apartado “solicitudes de amistad” para evitar que nos lleguen las notificarles ya sea en la propia app, a través de correo electrónico o por mensaje SMS

para evitar que nos lleguen las notificarles ya sea en la propia Una vez hecho esto, se reducirán las notificaciones generadas por este motivo. Aprovechando que estamos en este menú puedes hacer lo propio con otras notificaciones.

De este modo conseguimos no solo eliminar las sugerencias de amistad y las solicitudes además reducimos la fatiga digital que supone recibir avisos constantes, sobre todo de app con tan bajo impacto en nuestro día a día.

Un ajuste que también tiene un impacto directo sobre nuestros dispositivos, ya que al minimizar las alertas en segundo plano, mejora la autonomía de la batería y del mismo modo el rendimiento.

Una forma de adaptar el uso real que hacemos de las aplicaciones, centrando la atención en otras apps y aplicaciones, reduciendo así la interacción con notificaciones intrusivas que alteran nuestro día a día.

Un ajuste que podemos llevar a cabo siguiendo el mismo método tanto en Android como en iPhone, teniendo en cuenta que en este último pueden cambiar la ubicación de los accesos. Un cambio que se aplicará no solo en el dispositivo en el que hemos realizado el ajuste, lo hará de forma automática en nuestra cuenta afectando a todas las plataformas.