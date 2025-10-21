TikTok: así puedes denunciar un vídeo inapropiado

Las redes sociales están llenas de anuncios y de publicaciones en las que nos ofrecen ofertas irresistibles. No todas estas son verídicas y corremos el riesgo de caer en una estafa. Por lo que debemos estar preparados para identificarlas y actuar en consecuencia para evitar que otros usuarios puedan caer en ellas. Cuando identificamos una estafa en redes es nuestro deber moral denunciar la publicación para que sea retirada. Algo que también puedes hacer en TikTok, te contamos cómo hacerlo.

Denuncia vídeos inapropiados y posibles estafas en TikTok

Además de los videos en los que se muestra violencia explícita o contenido sexual, entre otros, nos encontramos con publicaciones que nos ofrecen productos a un precio increíble, incluso gratis. Un gancho al que la mayoría de los usuarios no se pueden resistir. Pero antes de lanzarnos a conseguirlas, debemos recordar que nadie regala duros a cuatro pesetas. Por lo que, si nos topamos con publicaciones con contenido inapropiado, lo mejor es denunciar.

Denunciando videos en Tiktok | TecnoXplora

Hacerlo es muy sencillo, y no tendrás que bucear mucho entre los diferentes menús de la aplicación.

Tan fácil como una vez localizada la publicación que quieres denunciar,

que quieres denunciar, Mantén pulsado en cualquier lugar de la publicación.

en cualquier lugar de la publicación. Esto hace que aparezca un menú emergente desde la parte inferior de la pantalla.

En este encontramos diferentes opciones, el menú consta de dos zonas bien delimitadas, en la parte inferior encontramos todas las apps a través que podemos compartir los contenidos.

Justo sobre estas, tenemos una serie de iconos con diferentes opciones, para denunciar, pulsamos sobre el primer icono de nos encontramos a la izquierda del menú. Lo identificamos con el icono de la bandera.

Una vez denunciado, desde TikTok analizarán la publicación y si esta incumple las normas de uso o se trata de una estafa, esta será retirada y nadie más tendrá acceso a esta. Su propietario será notificado y podrá hacer alegaciones al respecto. Pero si se trata de una violación flagrante de las normas y si demuestra que no es apropiada, no podrá volver a mostrarse. Este tipo de suceso, se repite con cierta frecuencia a pesar de los filtros y controles a los que están sometidos los contenidos. Por lo que debemos estar atentos y debemos aprender a identificar estos contenidos, con el fin de no caer en ellas.

Lo primero es poner especial atención a los nombres de las cuentas, suelen ser además cuentas con muchos seguidores y pocas publicaciones. La clonación de cuentas, sobre todo de gente famosa, para usarlas como gancho es frecuente. En ellas nos hacen promesas irreales de productos gratuitos o a precios increíbles, incluso pueden ofrecernos dinero. El contenido para adultos suele ser también usado para atraer la atención, ofreciendo contenido exclusivo a cambio de dinero. Por lo que no debemos actuar con impulsividad y dejarnos llevar, sin comprobar la veracidad de la oferta. Y en el caso de llegar a la conclusión de que puede ser falsa y estar delante de contenido inapropiado, directamente denunciar.