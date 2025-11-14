Cómo evitar que otros compartan tus publicaciones en Instagram

Es posible que hayas entrado en Instagram y hayas visto tus publicaciones en el feed de otras personas. Esto se debe a la nueva función de repost que ha incorporado la red social con su nueva actualización, una opción similar al retuit de X (antes Twitter).

A muchos les puede resultar molesto perder el control de lo que publican en su perfil, viendo como otros hacen suyas estas publicaciones. Por suerte, desactivar esta nueva función es sencillo: entra en tu perfil, toca el menú de la esquina superior derecha y accede a Configuración de privacidad. Una vez dentro, busca la opción Compartir y desactiva el interruptor de Permitir republicaciones. Ahora tus publicaciones no podrán circular sin tu consentimiento.

Las nuevas cuentas en Instagram | Meta

De todas formas, si tu cuenta es privada, nadie puede republicar tus publicaciones. Se trata de una buena herramienta si buscas más visibilidad, aunque algo incómoda si lo que prefieres es mantener cierto control sobre lo que compartes.