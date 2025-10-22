TikTok: cómo eliminar vídeos del historial de una fecha concreta

A lo largo de los días pasamos muchas horas viendo contenidos en redes sociales. Una de las más populares es TikTok. En esta encontramos millones de videos cortos de diferentes temáticas y diferentes contenidos. La app permite guardar el historial de visualizaciones. Lo que no solo permite encontrar el contenido que hemos visto, esto además ayuda a su algoritmo a mostrarnos videos de temática similar. Si quieres borrar determinados videos que has visto en una fecha concreta, puedes hacerlo.

Borrar videos en TikTok de una determinada fecha

Los contenidos que vemos y que se guardan en nuestro historial son de vital importancia, ya que estos marcan las sugerencias que nos ofrece la aplicación. El algoritmo analiza los contenidos que hemos visto y nos ofrece contenido similar. Esto puede ser una ventaja o una desventaja según se mire, puesto que podemos haber pinchado por error o por curiosidad en un video y a partir de este momento, llenarlos el feed con contenido similar.

Buscando vídeos por fecha en TikTok | TecnoXplora

Compartir tiempo con amigos viendo videos de TikTok es algo habitual, esto puede variar considerablemente el contenido que vemos y el que nos mostrará a partir de ese momento. Para evitar esta situación tenemos la opción de eliminar los contenidos que no queremos que se guarden y así no ser una referencia para futuras sugerencias.

Para localizar los videos que hemos visto en una fecha concreta solo debemos seguir los siguientes pasos:

Desde la app de TikTok, accede al historial de visualizaciones , al cual podemos acceder de diferentes formas. Bien podemos acceder a través de los ajustes, desde los “ajustes y privacidad” donde encontramos el “historial de videos vistos”.

O bien podemos hacer uso de la herramienta de búsqueda, pulsando sobre la lupa y escribiendo un punto

Esto nos da acceso al historial de visualización.

Independientemente de cómo accedas a este apartado. En la parte superior pulsa sobre el menú desplegable que encuentras a la izquierda para activar los filtros.

Selecciona “filtrar por fecha”

En la parte inferior de la pantalla aparecerá un menú flotante en el que podemos elegir si queremos usar, como criterio de búsqueda , “cualquier fecha”, “ayer”, “semana pasada” “último mes” o usar un “rango de fechas” . De esta forma establecemos el periodo de tiempo en el que queremos realizar la búsqueda

También podemos elegir sobre el calendario el día en concreto que queremos buscar.

Una vez confirmamos la fecha, nos aparecerán los videos que hemos visto en el periodo de tiempo seleccionado, de forma que tenemos la opción de volver a ver los contenidos o si lo preferimos, borrarlos. De esta forma dejarán de influir en las sugerencias de contenido. Otra forma de evitar que nos muestre determinado contenido es elegir la opción “no me interesa” en los diferentes videos. De forma que no volverá a ofrecernos contenidos similares.

Una forma sencilla no solo de buscar, sino también de filtrar los diferentes contenidos de la app, para que se ajusten a nuestros gustos. Algo que es cada vez más habitual, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial, la cual usa sus algoritmos para analizar sus gustos y necesidades y ofrecer al usuario una experiencia más personal.