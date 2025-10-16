A TU IMAGEN Y SEMEJANZA
TikTok: así puedes crear tu propio avatar para tu perfil
Si no quieres usar tu imagen real, puedes usar un avatar para darte a conocer en TikTok.
Como cualquier app que se precie, TikTok nos ofrece la opción de crear un avatar a nuestra imagen y semejanza. Si aún no lo has hecho, esto es lo que tienes que hacer para tener una versión de ti mismo. Podrás tener tu propio avatar generado por IA.
Crea tu propio avatar con la ayuda de la inteligencia artificial en TikTok
Como no podía ser de otra forma la red social, permite a sus usuarios generar un avatar o lo que es lo mismo, una representación digital de ti mismo. De forma que puedes proyectar tu personalidad sin usar una foto real. Crearlos es muy sencillo y solo tienes que seguir los siguientes pasos:
- Desde la propia app de Tiktok, ve a tu perfil.
- Selecciona la opción “editar perfil”
- En la parte superior del menú localiza la opción “Crear Avatar”
- De nuevo pulsa sobre el botón “crear” subir entre 3 y 10 fotos tuyas.
- También puedes usar la cámara del móvil para sacar una instantánea.
- Selecciona el tipo de avatar que quieres crear y pulsa sobre “continuar”
- Debemos esperar unos minutos a que el algoritmo procese las imágenes, y nos ofrezca el resultado.
- Una vez que tenemos nuestro avatar ya está listo para usarlo.
Para mejorar el resultado, debemos tener en cuenta las condiciones del lugar en el que nos encontramos. Es importante la iluminación y que nuestro rostro se vea de forma clara, evitando complementos como gafas de sol o sombreros, ya que podemos añadirlos posteriormente desde la propia aplicación. Además, es fundamental probar con expresiones y ángulos diferentes hasta encontrar la pose adecuada.
Tener un avatar permite cambiar nuestra foto de perfil por una representación nuestra, al mismo tiempo que podemos usar un avatar 3D, en videos creativos. Esto nos permite grabar videos en los que imita nuestros movimientos en tiempo real y además podemos personalizar su aspecto añadiendo filtros, sombreros o gafas. Incluso si usamos otras herramientas, nuestro avatar puede ceñirse a un guion escrito en el que habla y se mueve de forma realista.
Son además una excelente herramienta de marketing para aquellas profesiones en las que se busca una interacción más amigable con los clientes. Algo que también podemos usar a nivel usuario, para darle un toque más atractivo a nuestro perfil. Podemos cambiar nuestro avatar tantas veces como queramos, simplemente repitiendo el proceso. Aunque debemos tener en cuenta de que se usará la imagen tomada por la cámara y la información ofrecida para crearlo. Aunque en cualquier momento podemos acceder a esta para revisarlo o borrarla.
Como sucede en otras aplicaciones, los avatares son una potente y versátil herramienta que permite potenciar la creatividad de los usuarios, al mismo que tiempo que les permite proteger su privacidad. Construir una identidad digital única es importante sobre todo si lo que queremos es mantener en parte el anonimato y que nuestro rostro real no aparezca en redes sociales.
