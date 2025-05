Tener varias cuentas de TikTok en el mismo móvil es así de sencillo con estos ajustes

Quizás una de las redes sociales más populares entre los usuarios de todo el mundo sea TikTok. Donde encontramos millones de videos cortos de diferentes temáticas y contenidos. Si tienes varias cuentas y quieres verlas en un mismo dispositivo, así puedes hacerlo.

Accede a tus cuentas de TikTok desde un mismo dispositivo

Aunque nos pueda parecer extraño tener varias cuentas en una misma red social, es de lo más habitual, por un lado, podemos tener una cuenta privada con contenidos más personales a las que solo tendrán acceso los usuarios que creamos convenientes. Y otra cuenta pública y abierta que pueden ver todos los usuarios de la red social.

Cambiando de cuenta en TikTok | TecnoXplora

Gestionar ambas cuentas desde el mismo dispositivo al mismo tiempo, sin tener que loguearse cada vez, es posible. Algo que podemos hacer tanto en Instagram como en TikTok. Esto nos permite cambiar de cuenta con un simple gesto. Para poder llevarlo a cabo, lo primero es tener creadas ambas cuentas, y una vez las tenemos listas, seguir los siguientes pasos:

Abre la app en tu teléfono móvil.

En la pantalla principal, pulsa sobre el nombre de la cuenta, debajo de la foto de perfil.

Al hacerlo, se despliega un menú flotante en el que encontramos el nombre de la cuenta que estamos usando y el botón “añadir Cuenta”

Pulsa sobre esta opción para introducir los datos de la cuenta que quieres añadir, comenzando por usuario y la contraseña.

que quieres añadir, comenzando por usuario y la contraseña. Una vez que tenemos las cuentas añadidas en la aplicación, podemos intercambiarlas del mismo modo.

Pulsando sobre el nombre de la cuenta y en la ventana emergente seleccionando en cada momento la que queremos usar.

De manera que sin cerrar sesión ni cambiar de dispositivo puedes ver todas las novedades en cada una de las cuentas, así como publicar contenido de forma independiente. Esto nos facilita mucho la gestión de las cuentas, ya que con un simple gesto podemos cambiar de perfil según nuestras necesidades.

En un principio no tenemos limitación alguna a la hora de incluir las cuentas, ya sean de empresa o personales. Y como sucede en otras aplicaciones, recibiremos las notificaciones de cada cuenta de forma individualizada, por lo que ambas cuentas seguirán siendo independientes. Si quieres cerrar sesión en una de las cuentas, lo haremos de la misma forma que si no tuviéramos varias cuentas. Solo tienes que elegir la cuenta que quieres gestionar y llevar a cabo las operaciones que creas convenientes, ya que los ajustes se gestionan de forma independiente. Para mantener la privacidad y seguridad en tus cuentas de TikTok, es importante que estas no compartan contraseña y definir una para cada cuenta de forma independiente.

De esta forma no solo ahorramos tiempo a la hora de gestionar nuestras cuentas, puesto que no es necesario cambiar de dispositivo, sino que al mismo tiempo, no nos perderemos ninguna notificación ni novedad en ninguno de nuestros perfiles. Además de hacernos mucho más fácil la tarea de publicar diferentes contenidos para distintas audiencias.