El Xiaomi 16 Max podría recuperar una de las funciones más originales de sus predecesores

Los fabricantes suelen experimentar con sus móviles de alta gama algunas funciones que se idean con la intención de que sean disruptoras y puedan crear tendencia. Así llegó hace varios años, con el Xiaomi 11 Ultra, la idea de una segunda pantalla para el teléfono, ubicada en su parte posterior. Este invento de Xiaomi, que no era tampoco el primero que lo implementaba en un móvil, tuvo una vida efímera, ya que en la siguiente generación desapareció. Ahora podrían recuperarlo para los nuevos Xiaomi 16.

¿Una pantalla secundaria para los nuevos topes de gama?

Eso es precisamente lo que ha desvelado presuntamente una imagen que ahora se ha filtrado del futuro Xiaomi 16, En ella se puede ver un módulo de cámara muy similar a sus POCO, que por cierto en unas horas podría replicar Apple en sus iPhone 17. La novedad es que en esa superficie negra que rodea a los dos sensores de cámara podría esconderse una nueva pantalla, que podría ofrecer funciones adicionales a las mostradas en su día por su predecesor.

En este caso la pantalla ocuparía todo el módulo, quizás de una manera similar a como lo hacen ahora las pantallas secundarias de los móviles plegables tipo Flip. Estas son perfectas no solo para leer mensajes y notificaciones, sino para cualquier otra tareas, ya que son completamente funcionales. En su día, en el Xiaomi 11 Ultra, la pantalla se había implementado principalmente como un visor para poder hacerse selfies con toda la calidad que brinda la cámara principal del teléfono.

Aquí es de esperar que las funciones sean mucho más amplias y variadas, aunque de momento son solo especulaciones basadas en cómo han evolucionado este tipo de pantallas, sobre todo como decimos en los plegables, que son los que más han conseguido evolucionarlas. No obstante, el diseño de este teléfono será bastante original, no solo por esta presunta pantalla, sino también por un tercer sensor que vemos fuera del módulo. Este se ve mucho más pequeño, dentro de una pequeña pastilla ovalada, y junto al flash LED.

No obstante, al no mostrarse encendido y con la pantalla activa, hay que ser cautelosos con estas informaciones, ya que a primera vista hemos visto otros móviles, como los POCO, con un diseño similar de módulo en color negro, y necesariamente no eran pantallas. De todas maneras es curioso comprobar cómo ya algunas fuentes hablan de que el Xiaomi 16 adoptará el diseño de los inminentes iPhone 17 Pro, cuando es todo lo contrario, es Apple la que va a copiar con algo más que una inspiración a los teléfonos de POCO.

Que como sabéis, es una marca de Xiaomi, por lo que parece que los chinos han decidido sacar músculo en este aspecto, y demostrar que ellos ya vieron estas tendencias de diseño en móviles de hace tres y cuatro años. De momento no hay fecha definida para su presentación, y todo esto son informaciones extraoficiales, pero se espera que puedan ser una realidad a finales de este mes de septiembre, desde luego Xiaomi cada vez presenta antes sus topes de gama, hace no mucho los presentaba en enero.