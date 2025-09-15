Nueve errores al cargar el móvil que pueden poner tu casa en peligro

Cargar nuestro teléfono móvil nos parece un hábito tan cotidiano y tan simple que nos cuesta ver los peligros que puede conllevar. Por ello, recientemente, los bomberos de Madrid han alertado a través de las redes sociales sobre varias malas costumbres comunes a la hora de cargar móviles u otros dispositivos electrónicos, que además de acortar la vida útil de las baterías, pueden representar un riesgo para el hogar. Te contamos los detalles.

Exponer el dispositivo al sol directo o cerca de fuentes de calor

Las baterías de litio se sobrecalientan con facilidad. Situar el móvil expuesto al sol o al lado de radiadores o estufas puede provocar un aumento excesivo de temperatura, acelerando el desgaste o incluso derivando en un incendio.

Colocarlo sobre superficies blandas o materiales inflamables

Tapar el cargador o el teléfono con almohadas, cojines, ropa de cama o sofás reduce la ventilación y eleva el riesgo de que aparezcan chispas o que el calor se acumule de forma insegura.

Siempre en superficies lisas no combustibles

Lo mejor es colocar el dispositivo sobre mesas de madera tratada, superficies de metal, cerámica o mármol, ya que estas no arden fácilmente y permiten una mejor ventilación entre el cargador y la batería.

Usar cargadores que no están homologados

Se ha observado que cargadores de imitación o de baja calidad pueden entregar voltajes incorrectos, carecer de protecciones ante sobrecargas y sobrecalentamientos, lo que puede dañar la batería o generar peligros eléctricos.

Emplear cargadores deteriorados o dejar la carga mucho después de que supuestamente esté completa

Cables pelados, adaptadores flojos o componentes dañados aumentan el riesgo de cortocircuitos. Además, dejar el móvil conectado una vez alcanzado el 100% de carga puede contribuir a su sobrecalentamiento.

Ignorar signos de sobrecalentamiento y abusar de la carga rápida

Si al cargar el dispositivo notas que se calienta más de lo habitual, es mejor desconectarlo y dejar que se enfríe. La carga rápida, aunque conveniente, impone tensiones mayores a la batería, lo que puede acortar su duración.

Realizar reparaciones caseras sin profesional competente

Manipular baterías o componentes eléctricos sin los conocimientos adecuados puede causar liberaciones de gases tóxicos, explosiones o incendios.

Cargar vehículos eléctricos, patinetes o bicicletas eléctricas en espacios cerrados sin ventilación

Estos aparatos tienen baterías de mayor capacidad y, en caso de fallo, podrían generar humo o gases peligrosos que se acumulan si no hay buena ventilación.

No instalar detectores de humo

Un detector bien situado permite identificar humos o fuego en fases muy tempranas, ofreciendo más margen para actuar antes de que la situación se descontrole.

Para evitar situaciones peligrosas: