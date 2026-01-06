Todos los teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO que ya no actualizarán en 2026

Con la llegada de 2026, no todo van a ser buenas noticias. Hay equipos que se quedan obsoletos, y Xiaomi tiene unos cuantos productos cuyo ciclo de vida ha llegado a su fin Y la compañía ya ha informado los dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO que ya no recibirán más actualizaciones.

Hablamos de teléfonos y tablets que han alcanzado su ciclo de vida, por lo que van a dejar de recibir actualizaciones del sistema operativo, mejoras de HyperOS y, lo que resulta más delicado, parches de seguridad.

Por qué se quedan sin parches

Ten en cuenta que hay varios motivos. Primero, las nuevas versiones de Android y de HyperOS exigen más recursos y potencia, algo que el hardware más veterano no siempre puede ofrecer sin comprometer estabilidad y rendimiento.

El Xiaomi 12T | Xiaomi

Y esto provoca un segundo problema: hay parches de seguridad que solo se pueden instalar en versiones más nuevas, por lo que si no has podido actualizar, tampoco podrás recibir ese parche de seguridad.

Evidentemente, no hablamos de modelos nuevos, pero si tienes un teléfono o tablet con 4 o más años, seguramente ya se quede fuera del listado. Así que vamos a ver si tu tablet o teléfono Xiaomi, POCO o Redmi dejará de recibir actualizaciones.

Tablets y teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO que no se actualizarán en 2026

Como verás muchos de estos dispositivos ya han recibido sus últimas grandes actualizaciones y se quedarán previsiblemente en HyperOS 2 o HyperOS 3, basados en versiones recientes de Android.

Por último, te dejamos el listado diferenciado por marcas para que encuentres tu modelo fácilmente.

Xiaomi

Xiaomi 12: acaba la actualización en marzo de 2026

Xiaomi 12 Pro: acaba la actualización en marzo de 2026

Xiaomi 12 Lite: acaba la actualización en julio de 2026

Xiaomi 12T: acaba la actualización en octubre de 2026

Xiaomi 12T Pro: acaba la actualización en octubre de 2026

Xiaomi Pad 6: acaba la actualización en julio de 2026

Redmi

Redmi Note 12 5G: acaba la actualización en marzo de 2026

Redmi Note 12 Pro: acaba la actualización en abril de 2026

Redmi 12C: acaba la actualización en marzo de 2026

Redmi 13C: acaba la actualización en noviembre de 2026

Redmi A2: acaba la actualización en marzo de 2026

Redmi A2+: acaba la actualización en marzo de 2026

Redmi Pad SE: acaba la actualización en agosto de 2026

Redmi Pad SE 8.7: acaba la actualización en agosto de 2026

Redmi Pad SE 8.7 4G: acaba la actualización en agosto de 2026

POCO