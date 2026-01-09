Este es el móvil que Apple ha desguazado para eliminar las arrugas en su plegable

2026 será un año histórico para los móviles plegables, seguramente el más relevante desde que Samsung lanzara el primero de estos dispositivos allá por el año 2019. Y es que este año se espera que Apple lance por fin su primer teléfono plegable. Y se espera que aunque llegue tan tarde, sea revolucionario en cierta manera en dos aspectos importantes relacionados con la pantalla. El primero, tendrá un factor de forma más ancho, similar al de un iPad Mini, ya que quieren replicar su experiencia de uso en estos dispositivos plegables. Y más importante y revolucionario, Apple podría haber eliminado la arruga de la pantalla plegable, algo que siempre ha incomodado a los consumidores. Ahora sabemos cuál habría sido la inspiración de los californianos para conseguirlo.

¿De qué móvil han querido replicar la pantalla?

Como es lógico, para desarrollar su primer plegable, Apple ha tenido que partir desde algún punto, y ahora ha sido un filtrador chino ha compartido en Weibo parte de este proceso de los californianos en la búsqueda de esa pantalla plegable sin arrugas en su parte central. Y según sus palabras, los de Cupertino habrían comprado y desmontado por completo un Oppo Find N5, el plegable tipo Fold de Oppo, para investigar cómo han podido lanzar un plegable con una arruga tan poco visible.

Parece que esta habría sido la razón detrás de que Apple eligiera a Samsung para fabricar la pantalla de su plegable. Y es que los coreanos son también los responsables de fabricar las pantallas plegables del Find N5. Algo que también se ha dejado ver en la pantalla plegable del Samsung Galaxy Z Fold 7, que este año ha estrenado una pantalla con una arruga significativamente menos visible que la de anteriores modelos.

Los rumores apuntan a que Apple habría conseguido su objetivo de reducir al mínimo la arruga de su plegable. Todo con el objetivo de que la experiencia de uso con su nuevo smartphone tipo Fold sea lo más parecida a la de un iPad Air. Y es que si Apple quiere que los usuarios de este futuro móvil tengan una experiencia similar a la de un iPad, no puede haber arrugas entre medias. No sabemos si será compatible con el Apple Pencil, pero de serlo, no tendría sentido ilustrar en una pantalla con una arruga en el centro.

Eso es algo que ya hemos experimentado en los modelos lanzados hasta ahora, y con compatibilidad para lápìz. Precisamente este año pasado Samsung eliminó esa compatibilidad con el S Pen justo cuando había reducido más esa arruga. Sea como fuere, parece que este será uno de los aspectos clave del primer plegable de Apple, y parece que Oppo habría sido una fuente de inspiración para Apple en este sentido, habrá que esperar para comprobar si realmente superan o no el diseño del plegable de Oppo, que es uno de los más refinados de la industria.