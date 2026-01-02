El Honor Power 2 aparece en escena confirmando sus características

Está claro que Honor quiere destacar en 2026 con un catálogo repleto de móviles con una batería de escándalo. Ya conocemos a los nuevos Win y Win RT, dos móviles que destacan sobre todo por contar con baterías de 10.00 mAh. Y muy pronto llegará el Honor Power 2 para liderar esta nueva familia de smartphones con baterías eternas.

Decir que su presentación está prevista para el 5 de enero, por lo que Honor ya ha querido ir calentando motores para que el lanzamiento de este Honor Power 2 esté a la altura de las expectativas.

El mejor procesador de Mediatek para el Honor Power 2

Para empezar, el Honor Power 2 será muy resistente, ya que contará con certificaciones IP68, IP69 e incluso IP69K. Sin duda, el agua y polvo no serán un problema para este equipo diseñado para ofrecer el mejor soporte en condiciones exigentes.

El segundo gran titular está en su interior. Honor ha confirmado que el Power 2 cuenta con el nuevo MediaTek Dimensity 8500 Elite, el procesador más potente de Mediatek y que quiere competir de tú a tú con el Snapdragon 8 Gen 5. Para que te hagas a la idea, ha sacado más de 2,4 millones de puntos en AnTuTu, una cifra que deja claro su potencial.

En cuanto a memoria, se espera que llegue con 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, además de expansión de memoria virtual. Así que queda claro que este Honor Power 2 ofrecerá un rendimiento a la altura de los más exigentes.

La pantalla del Honor Power 2 estará a la altura, gracias a un panel OLED LTPS de 6,79 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Seguramente sea una pantalla firmada por BOE, y que presuirá de un brillo máximo salvaje: hasta 8.000 nits en contenido HDR. Y no, no faltará un lector bajo la pantalla.

Pasando a la cámara, en la parte frontal encontramos una cámara de 16 megapíxeles, mientras que en la trasera un sistema de doble lente, con un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado por un ultra gran angular de 5 megapíxeles.

Cerramos con una autonomía de escándalo, ya que el Honor Power 2 presume de una enorme capacidad de 10.080 mAh, y además contará con carga rápida de 80 W, por lo que será de lo más completo.

Ahora solo falta esperar unos días para que Honor presente de forma oficial a este dispositivo porque lo cierto es que, viendo todo lo que ofrecen Honor Power 2 estamos ante el próximo éxito de ventas de la compañía asiática.