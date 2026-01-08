Nuevo Oppo Reno 15 Pro Mini: un inesperado gama media con cámara de 200 megapíxeles

Oppo nos ha sorprendido cuando ya pensábamos que lo sabíamos todo sobre su gama Reno 15, que está ya camino de Europa, aunque de momento se han convertido en oficiales en países como India. Allí además han llegado con una sorpresa adicional que no esperábamos, y que desde luego a muchos les va a interesar de convertirse en una realidad también cuando llegue a Europa en los próximos meses. Una variante que llega con tamaño compacto y una cámara muy potente, así como un procesador muy solvente.

Ficha técnica del Oppo Reno 15 Pro Mini

Es un móvil que a nivel externo es prácticamente idéntico al resto de la gama Reno 15, y también a los Reno 14, aquí no hay sorpresas, aunque sí bonitas texturas que recorren su parte trasera en algunos acabados. Este llega con una pantalla de 6,32 pulgadas, tamaño que ahora se considera compacto, y que cuenta con tecnología OLED. Esta tiene un panel de 120Hz de tasa de refresco, así como resolución Full HD+, así que nos da todo lo que podemos esperar de un móvil de esta gama media.

Oppo Reno 15 Pro Mini | Oppo

Sobre su rendimiento, es notable, gracias al procesador MediaTek Dimensity 8450, uno de los más potentes por debajo de su gama alta de chips. Este viene acompañado de hasta 12GB de memoria RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Si hablamos de la cámara de fotos, podemos afirmar que está a la altura. Ya que presume de tres sensores traseros de primer nivel para un gama media premium como este.

El principal es uno de 200 megapíxeles es un ISOCELL HP5 de Samsung, con estabilización óptica de imagen. A este le acompañan un ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un telefoto de 50 megapíxeles, con un zoom de 3,5x. Delante la cámara selfie tiene un sensor de 50 megapíxeles, por lo que en total suma 350 megapíxeles de resolución en sus sensores, lo que no está nada mal para este modelo compacto.

La batería está a la altura, y nos brinda una gran capacidad de 6200 mAh, así como una carga muy rápida, de 80W. Un móvil que además es resistente a los elementos con las máximas certificaciones, como es IP68 frente al agua y el polvo. La pantalla incluso está protegida por el Gorillas Glass 7i. Cuando hablamos de software, no podemos esperar otra cosa que Android 16 como sistema operativo, el más reciente de Google, y por supuesto bajo la capa ColorOS 16, que incorpora todas sus novedades y también un buen número de características añadidas por Oppo.

El precio con el que se ha estrenado en India, donde de momento es el único sitio que se pone a la venta, parte de los 570 euros al cambio para la versión de 12GB+256GB, mientras que con 512GB de almacenamiento interno crece hasta los 619 euros al cambio. Ojalá lo tengamos pronto en España junto al resto de la gama de los Reno 15.