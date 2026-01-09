Motorola lanza nuevos accesorios, una alternativa al Airtag y su primer altavoz Bluetooth

La firma propiedad de Lenovo ha tenido unos días muy ajetreados en el CES 2026 de Las Vegas. Hemos visto cómo no solo ha presentado su primer smartphone plegable de formato Fold, sino que también ha hecho lo propio con su nueva gama Ultra Premium, denominada Signature. Y junto a ellos ha estrenado dos accesorios de lo más interesantes, que seguro van a ver con buenos ojos los seguidores de la marca. Se trata de la segunda generación de su Moto Tag y de un nuevo altavoz Bluetooth.

Nuevo Moto Tag 2

Motorola regresa a la arena de los localizadores con la segunda generación del suyo, uno de los que mejor han hecho oposición al AirTag de Apple, que se ha convertido en el referente del mercado. Este llega con interesantes características, para que sea sencillo de localizar y de llevar en nuestros dispositivos. Concretamente, presume de tecnología de Ultra banda ancha, que es la más sofisticada para estos cometidos, y permite localizaciones mucho más precisas de lo habitual.

Nuevo Moto Tag 2 | Motorola

Con esta tecnología podemos obtener direcciones precisas para llegar hasta él en caso de extravío. También podemos usar la conectividad Bluetooth con la que cuenta para localizar objetos en casa, de una manera más sencilla. Y por supuesto, con la aplicación de Find my de Google en Android, es posible localizar todos tus dispositivos con Moto Tag 2, incluso aunque estén lejos de ti, gracias a la triangulación con otros dispositivos compatibles con este estándar.

Es un localizador con mucha autonomía, de hecho puede permanecer encendido hasta 500 días con la pila, que podemos cambiar rápidamente por otra si es necesario tras todo ese periodo de funcionamiento. Además, es un localizador resistente, tanto al agua como al polvo con la máxima certificación IP68. Además, si quieres encontrar tu teléfono, tiene un botón para hacerlo sonar. Por último, toda la información de este dispositivo está siempre encriptada.

El nuevo Moto Sound Flow

Motorola ha lanzado también su primer altavoz Bluetooth, un terreno inexplorado para la marca, a pesar de que es uno de los más populares del momento sin duda alguna. Es un altavoz elegante, con acabados en tela texturizada y colores seleccionados por Pantone (Carbon y Warm Taupe), que lo convierten en una pieza más de decoración.

Moto Sound Flow | Motorola

Motorola ha colaborado con Bose para obtener un sonido excelente. Este ofrece un audio nítido con graves profundos, mientras que la potencia que entrega es de 30W. Cuenta con una batería grande, de 6000 mAh, así como resistencia al agua y polvo IP67. La conectividad ofrece Wifi y Bluetooth.

Presume de algo poco habitual en este segmento, la conectividad UWB, de Ultra Banda Ancha, que permite al altavoz seguir a los usuarios. De hecho puede transferir música automáticamente al acercar el móvil y ajustar el estéreo o cambia de altavoz según la ubicación del usuario en la casa. Dos dispositivos que irán llegando al mercado a lo largo de los próximos meses.