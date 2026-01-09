Este móvil chino replicará la pantalla secundaria de los Xiaomi 17 Pro

Las pantallas secundarias no se dan demasiado en smartphones que obviamente no sean plegables. Pero Xiaomi la ha recuperado para su modelo Pro, y con un tamaño mayor que nunca para ofrecernos una verdadera funcionalidad y utilidad en el día a día con nuestra cámara de fotos y otras funciones adicionales. Ahora una firma que es bastante desconocida en occidente, Lava, va a lanzar un teléfono con una pantalla de este tipo, y aplicada de manera similar a la de Xiaomi.

Así será el teléfono de Lava

Lo ha anticipado este fabricante chino, que nadie espera que lo comercialice en Europa, pero que como dato curioso nos brinda en el teaser de su próximo móvil de gama media, por lo que a diferencia de Xiaomi, no lo apuesta para la gama alta. Y ha tomado prestada la pantalla secundaria de Xiaomi para este teléfono.

Como se ve en la imagen, tenemos una pantalla secundaria que es más pequeña que la de Xiaomi, que ocupa todo el módulo de cámara. En este caso es más similar a la del Xiaomi 11 Ultra original, aunque ahora es a todo color por lo que parece en el teaser. En este caso la pantalla en lugar de ser horizontal tiene una orientación vertical. Un móvil que no veremos en Europa, pero que nos recuerda que poco a poco la propuesta de Xiaomi va ganando adeptos entre otros fabricantes.

Recordemos que la pantalla secundaria de los Xiaomi 17 Pro y Pro Max tiene una diagonal de 2,7 pulgadas, con tecnología LPTO AMOLED, así como tasa de refresco de 120Hz. Es compatible con Dolby Vision, HDR10+, tiene una resolución de 572 x 904 píxeles y un brillo pico de 3500 nits. En el caso de esta pantalla de Xiaomi, te permite usar el sensor principal de 1 pulgada o el teleobjetivo para tomarte selfies, en lugar de depender de la cámara frontal.

También es perfecta para creadores de contenido; porque con ella puedes grabarte caminando y asegurarte de que estás perfectamente encuadrado sin girar el móvil. Asimismo, sirve como panel de notificaciones cuando está boca abajo, porque muestra iconos de notificaciones, como WhatsApp, correos, mensajes e incluso breves fragmentos de texto. Adicionalmente, puedes ver el nivel de batería y el estado de carga sin tocar el móvil.

Otras funciones que ofrece son el control de la música, porque puedes pausar, saltar canción o ver la carátula del álbum que estás escuchando sin desbloquear el teléfono. También lo puedes utilizar como reloj de mesa con función Always On Display. Adicionalmente nos permite una visualización rápida de pasos o datos de actividad si estás en movimiento. A la hora de recibir llamadas podemos ver quién nos llama. Y además la puedes personalizar con un fondo de pantalla. No creemos que este móvil de Lava vaya a contar con tantas funciones siendo un gama media, pero quién sabe, podrían sorprendernos, no debería tardar mucho en ser oficial.