Yale lanza la nueva Linus L2 Lite en España: su nueva cerradura compacta e inteligente

Las cerraduras inteligentes se han convertido ya en un gadget habitual en nuestros hogares, aunque todavía hay muchísimos que no han apostado por ellos. La realidad es que es un dispositivo que terminará siendo casi imprescindible en muchos hogares, ya que permite tener un control sobre los accesos del hogar, y en un determinado momento incluso nos permite olvidarnos de las llaves, porque con el teléfono en la mano es suficiente para abrir. Pues bien, ahora Yale ha lanzado una nueva cerradura en España, que presume de un diseño compacto, muy atractivo, y que es tan potente como sus compañeras de gama.

Precio y disponibilidad

La nueva cerradura se estrena hoy en nuestro país por 139,99 euros, un precio muy atractivo para una cerradura que nos ofrece todo lo necesario para iniciarnos en este segmento.

Yale lanza Linus L2 Lite: una cerradura inteligente más fácil y accesible | Yale

Ficha técnica de la nueva Linus L2 Lite

Esta nueva cerradura se erige como la más sencilla de utilizar de la gama del fabricante. El diseño de esta cerradura es muy diferente de otros modelos de la marca, ya que es muy compacto, tiene el tamaño de un pomo tradicional y un botón central. Está fabricada en materiales resistentes, que permiten operaciones con la cerradura incluso en las puertas donde las condiciones ambientales podrían mantener la cerradura más resistente al movimiento, algo que no es problema para esta cerradura.

Cuenta con tecnología KeySense, con ella los usuarios pueden abrir y cerrar la puerta cómodamente con tan solo pulsar ese botón físico con el que cuenta. Dependiendo del tiempo que se mantenga presionado, podemos abrir, o bloquear por completo la puerta. Se puede desbloquear de manera automática incluso desde el smartphone, cuando la ubicación detecta que estamos cerca de la cerradura, y la abre automáticamente. Y es que hay diferentes modos de apertura, ya sea manual o automática.

También es genial para no andar prestando llaves a nadie, podemos compartir el acceso a nuestra casa con otras personas a través de su app, y podemos elegir si es un acceso temporal o permanente. De esta manera las llaves no tienen por qué ir cambiando de manos. Esta nueva cerradura se gestiona integralmente desde la app Yale Home, con el control de acceso, notificaciones y supervisión remota. También es compatible con Matter a través de Thread, y además, para seguir con el hogar conectado, se integra perfectamente con los principales asistentes y plataformas: Alexa, Google Home, Apple Home y Samsung SmartThings.

Esta cerradura es compatible con el cilindro de perfil europeo, que es el estándar en la mayoría de hogares en España. Y para instalarla es necesario que cuente con la función de Doble Embrague. Significa que debes poder abrir la puerta desde fuera con una llave, incluso si hay otra llave introducida por dentro. Porque la Yale Linus L2 Lite funcionará con una llave puesta permanentemente por dentro y si tu bombín no es de doble embrague, al poner la Linus bloquearemos la entrada física desde el exterior.