WhatsApp: ahora es más sencillo saber quién es quién en el grupo del cole y muchos otros
La app de Meta estrena nuevas funciones para que sea más sencillo identificar a otras personas en grandes grupos.
Meta ha anunciado importantes novedades en la última actualización de WhatsApp, la app de mensajería, que sin duda tiene en los grupos a uno de sus principales métodos de conversación. Hay grupos de WhatsApp para todo, y en algunos casos con decenas, centenares, o incluso miles de integrantes. Y en estos casos se hace verdaderamente difícil el poder saber con quién estamos hablando exactamente en cada momento. Algo que no suele ser fácil cuando lo único que vemos es el número de teléfono de las demás personas.
Novedades para los grupos de WhatsApp
Lo que ha anunciado WhatsApp son tres novedades principales, aunque hay una que nos parece bastante relevante. Se trata de las etiquetas de grupo, que básicamente son para que los integrantes de este añadan una descripción corta para que otras personas les puedan identificar dentro del chat. Como se puede ver en la imagen compartida por WhatsApp, ahora debajo del nombre o número de cada contacto, podemos ver esa etiqueta en forma de texto gris.
Por tanto, dentro de un grupo del cole habrá quien escriba en la etiqueta que es Papá de Carlota, o alguien en un chat profesional, que se trata del responsable comercial. En definitiva, quien quiera ser identificado rápidamente, podrá añadir una de estas etiquetas. Y lo más importante, si estamos inmersos en diferentes grupos de WhatsApp a la vez, podemos escribir una etiqueta diferente en cada uno de estos grupos, dependiendo de la temática en torno a la que gire. De esta manera los roles ahora quedan claros sin tener que preguntar.
Otra de las novedades que llegan a los grupos de WhatsApp son los Stickers de texto, unas pegatinas que van a dar mucha vida a estos chats de grupo. Lo interesante de esto que es podemos convertir cualquier palabra que escribamos en un sticker de manera instantánea, y sin tener que salir del chat ni de WhatsApp. Para ello solo tenemos que escribir el texto que más nos guste en la barra de búsqueda de stickers.
Y ahora además podemos añadir nuestros stickers favoritos a los paquetes de stickers ya creados sin necesidad de enviarlos antes a un chat, algo que suele ser necesario. Por último, también llega otra función interesante, como es la de los Recordatorios de eventos. De esta manera, cuando ahora creamos y enviamos un evento dentro de un chat de grupo, podemos configurar con ellos recordatorios.
Estos se pueden personalizar para cada uno de los invitados al evento en cuestión. De esta manera, todos aquellos que hayamos invitado al evento desde el chat de WhatsApp, tendrán presentes los detalles necesarios para asistir, sin tener que repetir continuamente esos detalles a los diferentes asistentes de manera individual, quedando así notificados colectivamente. Unas funciones que deberían llegar a nuestros chats en cuestión de días o semanas, ya que WhatsApp no ha especificado una ventana de lanzamiento concreta.
