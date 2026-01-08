Samsung patenta un original plegable tipo flip con bisagra de 360 grados

Hace algo más de dos años estuve en Austin, en el estado de Texas, en el Lenovo Tech World, donde pude ver de primera mano un prototipo de plegable de Motorola tipo Flip muy original. Este se podía colocar en la muñeca como una pulsera, ya que su pantalla era totalmente flexible. Ahora Samsung parece estar trabajando en algo similar, al menos eso es lo que nos dice la última filtración alrededor de la marca coreana, sobre sus planes dentro de una gama tan popular como la de los Flip.

Se dobla por completo

Así es, la filtración que hemos conocido ahora nos muestra una patente presentada por Samsung que se basa en un teléfono plegable, tipo flip, vertical, que tiene una gran particularidad en su bisagra. Y es que como vemos en los esquemas de esta patente, el teléfono no solo se despliega como lo hacen tradicionalmente los modelos Flip, sino que también lo hace al revés, dejando su pantalla doblada por fuera.

Podemos ver cómo la pantalla no dobla por la mitad, como suelen hacerlo los modelos Flip tradicionales, sino que en este caso la bisagra está ubicada un poco más abajo, dejando una relación entre los dos paneles de 60/40 quizás. Esto lo que permite es que al doblar el teléfono y dejar las pantallas hacia afuera, no se tape la cámara de fotos trasera con la pantalla. De esta manera podemos hacernos un selfie con la cámara trasera mientras encuadramos la fotografía.

La patente ha sido registrada en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida como OMPI por sus siglas. Es evidente que se trata de un modelo con más versatilidad que los plegables tipo flip tradicionales, que solo se despliegan en una dirección, digamos. Desde luego es un buen diseño para darle más protagonismo a la cámara de fotos trasera, y sobre todo más opciones para utilizarla y prescindir de una cámara selfie.

Sin duda la posición asimétrica de la bisagra parece una gran idea para que el teléfono cumpla su cometido de brindarnos dos modos de uso diferentes, y poder llevarlo tanto plegado en un sentido como en el otro. Como es habitual, cuando hablamos de patentes, existe una alta posibilidad de que no llegue a materializarse nunca en un dispositivo dispuesto a comercializarse, pero no hay que descartarlo desde luego.

Habrá que seguir de cerca la evolución de estos esquemas, porque estamos en un momento dulce para el mercado de plegables, porque aunque este no ha dejado de crecer desde que se estrenara hace siete años, este 2026 va a ser el ejercicio en el que más crezcan sus ventas, hasta un 30%, con la irrupción de Apple. Y por tanto la innovación en este campo será vital para que Samsung pueda mantener el liderato en este mercado, que ha ostentado desde el primer día.