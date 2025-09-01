Esta será la fecha de presentación de los Xiaomi 16 y Xiaomi 16 Pro

Es un secreto a voces que Xiaomi prepara el lanzamiento de su próxima generación de buques insignia, los Xiaomi 16. Y lo cierto es que ya hemos escuchado algunos rumores que revelan parte de sus características.

Ahora, gracias a una filtración, sabemos que la presentación de los Xiaomi 16 está a la vuelta de la esquina. Como en años anteriores, primero será presentado en China antes de un lanzamiento global, pero ya conocemos su ventana de lanzamiento.

El Xiaomi 16 será presentado a finales de septiembre

La edición especial del Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi

Además, la fuente es bastante fiable, ya que es Digital Chat Station, un conocido filtrador con un gran bagaje de aciertos. Y, según explica en su última publicación en Weibo, el Xiaomi 16 podría adelantarse y ver la luz entre el 24 y el 26 de septiembre. Y parece que el 25 de septiembre será la fecha elegida.

En principio, la gama incluirá tres modelos: el Xiaomi 16, el Xiaomi 16 Pro y un posible Xiaomi 16 Pro Mini del que sabemos muy poco. Para el lanzamiento global, todo indica que habrá que esperar hasta principios de 2026. La fecha más probable sería el 1 de marzo, justo antes del Mobile World Congress de Barcelona (2-5 de marzo), como ya ocurrió con las generaciones anteriores.

Qué sabemos de los Xiaomi 16

El Xiaomi 16 estándar podría estrenar un diseño más refinado, con marcos ultrafinos, cuerpo metálico y protección IP68. La pantalla sería OLED de 6,36 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y hasta 3.200 nits de brillo.

En cuanto al rendimiento, el Xiaomi 16 será probablemente el primer móvil en montar el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 2, junto con versiones de 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0.

Pasando a la cámara del Xiaomi 16, apunta maneras. Se espera una triple cámara trasera en el modelo base con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico.

Y ojo, que el Xiaomi 16 Pro subiría la apuesta con zoom óptico 5x y procesamiento mejorado gracias a la colaboración con Leica.

La autonomía también dará un salto de calidad. Se habla de baterías de entre 6.800 y 7.500 mAh, aunque es posible que el modelo global tenga una capacidad algo menor que el chino, como ya ha pasado en el pasado. Además, Xiaomi podría subir la carga rápida hasta los 100W, mejorando los ya impresionantes 90W del Xiaomi 15.

Pero de momento todo son rumores y habrá que esperar a que la firma confirme la fecha de presentación del Xiaomi 16.