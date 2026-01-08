Gmail estrena más funciones de IA con Gemini para todos los usuarios, ¿cuáles?

Google acaba de anunciar muchas novedades para sus usuarios en Gmail, que nos ofrecerán sin duda alguna una experiencia mucho más completa a todos los usuarios de Gmail. Porque aunque han anunciado funciones nuevas para los usuarios de pago, ahora otras que antes eran también de pago, ahora están disponibles para todos. Es algo que acaba de anunciar Google en su blog de Gmail.

Las nuevas funciones de Gmail

Para Google, ahora Gmail ha entrado en la era Gemini, lo que quiere decir que su IA se integra más que nunca en la herramienta de correo electrónico. Se trata de la integración de su modelo más avanzado, Gemini 1.5 Pro, directamente en un panel lateral de nuestra bandeja de entrada. La IA de Gemini utiliza su razonamiento avanzado para rastrear correos antiguos, extraer la información relevante y presentar un resumen conciso con la respuesta exacta.

Resúmenes de Gemini en Gmail

Ahora, los usuarios podemos interactuar con la bandeja de entrada utilizando lenguaje natural. Por ejemplo, en lugar de buscar manualmente, puedes preguntar: ¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto el año pasado?. La IA de Gemini utiliza su razonamiento avanzado para rastrear correos antiguos, extraer la información relevante y brindarnos un resumen conciso con la respuesta exacta.

Gemini ahora puede resumir la conversación en puntos clave, ahorrando tiempo de leer cada mensaje individualmente. Los resúmenes de conversación están disponibles para todos los usuarios de forma gratuita, mientras que la capacidad de hacer preguntas complejas a la bandeja de entrada están disponibles para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra.

Ayudas a la escritura

Las herramientas para mejorar nuestros textos y redactar los correos también llegan a todos los usuarios de Gmail, cuando antes solo eran accesibles con planes de pago. Las respuestas sugeridas ya no se basan en simples frases genéricas, sino que analizan el contexto de la conversación para ofrecer borradores que imitan tu tono y estilo personal. Por ejemplo, si queremos organizar una reunión familiar, la IA puede redactar una respuesta para confirmar detalles, que solo nosotros necesitamos revisar y enviar.

En el caso de contar con un plan AI Pro y Ultra, se estrena una función avanzada de corrección. Y va más allá de la ortografía estándar, sin que se centra en revisar la gramática compleja, el tono y el estilo para asegurar que tus correos más trascendentes importantes se encuentren perfectamente corregidos y pulidos para nuestros destinatarios.

AI Inbox

Otra de las funciones que ha anunciado ahora Google es AI Inbox. Se trata de una especie de filtro personal. Este se basa en parámetros como la frecuencia de los correos y las relaciones para identificar las más importantes. También prioriza los correos de alta prioridad, como los que pueden contener facturas por vencer o citas médicas. Esta característica mantendrá a raya la privacidad de los usuarios, y de momento no la podemos probar todos, sino que hay que ser usuarios de las versiones previas de Gmail.

De esta manera Gemini sigue integrándose cada vez más en las diferentes plataformas de Google. Y sin duda esta es una de las principales novedades que podía añadir Google a una de sus principales plataformas, como es la de correo electrónico. Sobre todo ahora que las más importantes llegan a todos los usuarios, que es de esperar que las utilicen de manera masiva en los próximos meses.