Los futuros iPhone tendrían un sensor multiespectral, ¿para qué servirá?

La cámara de los iPhone ha sido normalmente un referente de mercado, aunque a decir verdad en los últimos años sus competidores le han adelantado por la derecha, y aunque se sigue defendiendo muy bien, no se pueden considerar las mejores en términos absolutos. Ahora hemos conocido que Apple estaría trabajando en mejorar sus sensores con nueva tecnología, con un nombre bastante rimbombante, pero que podrá mejorar y mucho las fotografías que hacemos con estos terminales.

¿Tecnología multiespectral?

Quien ha desvelado estos detalles es el filtrador más célebre de China, Digital Chat Station y, por tanto, debemos darle bastante veracidad a la información, ya que normalmente no suele errar en sus predicciones. Según este filtrador, Apple ya habría estado sopesando la posibilidad de introducir sensores con tecnología espectral en los sensores de sus cámaras, y de hecho ya se habría puesto manos a la obra para tantear a sus proveedores de cara a su fabricación.

De momento no han empezado a probar nada, pero parece que sí que hay conversaciones. Esta es una tecnología innovadora que podría mejorar de manera espectacular los resultados fotográficos de las cámaras de Apple. Concretamente, esta tecnología permite capturar luz en diferentes bandas de longitud de onda, incluso las que el ojo humano no puede ver al ser invisibles.

Esto permitirá obtener mucha más información de la imagen que los tradicionales sensores RGB, que limitan la información al color rojo, verde y azul. Con estos nuevos sensores con tecnología multiespectral, los futuros iPhones podrían hacer fotos mucho mejores, con una profundidad mucho mayor en cada imagen. Esto mejoraría de manera espectacular los resultados de las fotos de retrato, e incluso podríamos ver mejores resultados también en los entornos de poca luz, ya no solo de noche, sino en atardeceres o amaneceres.

De momento no se sabe cuándo llegará esta tecnología a los iPhone, pero parece evidente que no lo harán en los iPhone 18. Quién sabe si en los iPhone 20, que llegarían en 2027, en el vigésimo aniversario de los iPhone, podrían ser una realidad. De momento la siguiente generación llegará con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura variable, así como un teleobjetivo de 48 megapíxeles con tecnología de periscopio. También podría incorporar un sensor de 200 megapíxeles de Samsung, aunque es algo que también podría retrasarse para siguientes generaciones.

Sin duda de dar esos resultados, la tecnología multiespectral podría ayudar a Apple a recuperar terreno en el segmento de la fotografía. Una faceta de los smartphones que desde hace años lidera China, con móviles que presumen de imponentes cámaras apoyadas por colosos como Leica, Hasselblad o Ricoh. Veremos cómo encara este año y el próximo Apple este aspecto, porque de cara al 20 aniversario será crucial dar el do de pecho en la característica por excelencia de cualquier smartphone premium.