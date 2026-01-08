Los POCO M8 y POCO M8 Pro son oficiales: con pantallas AMOLED y diseño ultradelgado

Hoy Xiaomi ha presentado una nueva hornada de móviles de gama media que sin duda alguna eran de los más esperados por sus seguidores. Hablamos de los POCO M8, que una vez más son el mejor ejemplo de smartphone equilibrado, y desde luego uno de los nuevos referentes de la gama media más versátil, esa que nos permite hacer cualquier tarea con ciertas garantías en nuestro día a día. Vamos a conocer sus características y por supuesto el precio accesible que tienen, de momento, eso sí, en India.

Ficha técnica del POCO M8

El modelo estándar es el mejor ejemplo de móvil solvente a un precio muy competitivo. Para ello nos ofrece un procesador de gama media puro, como es el Snapdragon 6 Gen 3, que viene acompañado de hasta 8 GB de memoria RAM, y hasta 512 GB de almacenamiento interno. Su pantalla es muy grande desde luego, con una diagonal de 6,77 pulgadas, que presume de tecnología AMOLED, así como de una tasa de refresco de 120 Hz y hasta 3200 nits de brillo.

Su resolución es Full HD+, y desde luego cuenta con unas características que nos parece muy por encima de lo que podríamos esperar por el precio que tiene. La cámara de fotos cumple con lo justo, gracias a un sensor principal de 50 megapíxeles, y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, ideal para hacer retratos. Delante la cámara selfie es de 20 megapíxeles. Una batería que nos ofrece una capacidad más común, de 5020mAh, y una carga rápida de 45W, a la altura de lo que esperamos de un móvil de esta gama.

Es resistente al agua y polvo con certificación IP66, mientras que cuenta con altavoces estéreo y sonido Dolby Atmos. También hay Wifi 6, Bluetooth 5.1 y sensor de infrarrojos. Todo ello por 229 euros al cambio, no está nada mal.

Ficha técnica del POCO M8 Pro

El modelo más avanzado presume también de características muy potentes para su precio. Empezando por el procesador Snapdragon 7s Gen 4, que es el más solvente de Qualcomm para la gama media. Estrena un nuevo sistema de refrigeración denominado IceLoop, que sirve para mantener frío el dispositivo. Su pantalla en este caso es aún más grande, y cuenta con tecnología AMOLED también.

Esta tiene una diagonal de 6,83 pulgadas, con una resolución de 1.5K, así como una tasa de refresco de 120Hz, y un brillo de 3200 nits. La pantalla cuenta con Dolby Vision, y HDR10+, por lo que vamos a disfrutar de colores intensos y un gran contraste. Su cámara cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles. A la hora de hacer selfies, tenemos un sensor de 32 megapíxeles.

La batería tiene una gran capacidad, mucho más grande en este caso, de 6500 mAh, así como una carga rápida de alto nivel, con 100W de potencia. La carga inversa es de 22.5W. El teléfono cuenta con lector de huellas bajo la pantalla, Wifi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Como en el caso del POCO M8, llega con Android 15 bajo HyperOS 2. Su precio parte de los 256 euros.