El Samsung Galaxy A37 nos desvela sus primeras características

La gama media de Samsung está en plena evolución, y en las últimas semanas hemos conocido al menos tres o cuatro dispositivos de la gama Galaxy A que están pasando por los test de rendimiento antes de convertirse en una realidad. En este caso hablamos de uno de los teléfonos que se situarán en la parte media de a su vez la gama media de la marca. Un teléfono que ofrecerá una relación de características y precio muy accesible y que ahora nos desvela sus principales características en lo que a rendimiento se refiere. Algo que nos puede dar una idea de lo que esperar de él.

Lo que nos ha desvelado el nuevo Galaxy A37

Ha sido el paso del teléfono por el test de rendimiento de Geekbench el que nos ha detallado estas nuevas características, que nos permiten anticipar cómo será su rendimiento cuando sea una realidad. En este paso por el test de rendimiento ha desvelado algunos puntos clave, como su procesador, que será una vez más fabricado por la propia Samsung.

Se tratará concretamente del Exynos 1480, por lo que nos da una idea de que se situará en la gama más accesible de los Galaxy A. A este, en el paso por la prueba, le acompañan 6 GB de memoria RAM, así como Android 16 como sistema operativo, por lo que cuenta obviamente con One UI 8 como capa de personalización, y así debería ser en el momento que se ponga a la venta.

El teléfono ha obtenido en la prueba de un núcleo 1158 puntos, mientras que en la de multinúcleo la puntuación ha crecido hasta los 3401 puntos. Esto supone una mejora respecto de su predecesor, el Samsung Galaxy A36, que ofrecía resultados de 1007 y 2917 puntos respectivamente en cada una de las pruebas. Eso sí, aquel modelo contaba con un procesador Snapdragon 6 Gen 3, que a la vista de los resultados parece sensiblemente menos potente que el de Samsung pero tampoco nada notable.

El Samsung Galaxy A36 se lanzó el pasado mes de marzo, por lo que podríamos esperar más o menos para la misma fecha de 2026. Este teléfono contaba con una cámara de fotos triple, con sensor principal de 50 megapíxeles, y dos secundarios de 8 megapíxeles, ultra gran angular y macro. Su pantalla era Super AMOLED; y tenía una diagonal de 6,7 pulgadas, así como una resolución Full HD+. En cuanto a batería, ofrecía una de 5000mAh, con carga rápida de 45W, de las más potentes de la marca coreana. Veremos si mejora en alguno de estos aspectos clave de cara a su futura generación.