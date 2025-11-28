4 móviles a precio de derribo en el Black Friday 2025

Acaba de empezar el día de ofertas de tecnología por excelencia de todo el año. El Black Friday una vez más vuelve a traernos buenos precios en miles de productos, aunque entre ellos los smartphones siempre se sitúan como unos de los más deseados y buscados por los consumidores. Pues bien, nos hemos fijado en cuatro móviles con descuentos de verdad, de esos que casi te dejan el teléfono a la mitad, y que se diferencian de muchos otros en los que nos ahorramos apenas 10 euros, aquí los descuentos son masivos.

Google Pixel 9

Este tope de gama lo podemos comprar a un precio de prácticamente la mitad, con el 44% de descuento en el Black Friday de MediaMarkt. Está disponible con 128GB de almacenamiento interno y en color obsidiana por tan solo 499 euros, cuando su precio inicial el pasado año cuando llegó al mercado era de 899 euros. Y desde luego es uno del los mejores móviles en el mercado, con un potente procesador Tensor G4. Así como con una cámara dual que hace espectaculares fotos gracias a la app de cámara de Google o la ayuda de la IA.

El nuevo Google Pixel 9a | Google

Motorola Moto G15

Es un móvil completamente diferente al de Google, ya que hablamos de uno de esos smartphones de la gama media que a este precio podemos considerar de la gama de entrada. Un terminal que podemos comprar en PC Componentes por 89 euros, cuando su precio original era de 149 euros, o lo que es lo mismo, un 40% de descuento.

El Moto G15 | Motorola

Es un móvil que nos ofrece una pantalla grande, de 6,72 pulgadas, y una combinación de 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Tiene un procesador Helio G81 Extreme de MediaTek, una batería de 5200mAh y cámara de 50 megapíxeles.

Samsung Galaxy A17

En el Black Friday de PC Componentes también contamos con un móvil de Samsung ultra rebajado como este. Lo podemos comprar por 229 euros con un descuento de 130 euros, ya que originalmente costaba 359 euros y ahora tenemos un descuento del 36%.

Samsung Galaxy A17 5G | Samsung

Está disponible en color negro, azul y gris, mientras que nos brinda una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas. Nos ofrece Galaxy AI, así como un procesador MediaTek Helio G99. Su batería tiene una capacidad de 5000mAh y una cámara de fotos de 50 megapíxeles.

Xiaomi Redmi Note 14

Si esta mañana os hablábamos de su hermano mayor el modelo Pro, ahora le toca el turno al modelo estándar. Este lo podemos comprar en color verde, azul o negro por 149 euros, con un 40% de descuento, desde luego un precio de derribo.

El Redmi Note 14 | Xiaomi

Y merece mucho la pena, porque cuenta con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Presume de una cámara de 108 megapíxeles con IA, así como de una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, que por este precio es desde luego algo difícil de ver. Y además presume de una batería algo más grande que la media, de 5500mAh.