El Realme P4x se queda sin secretos antes de presentarse junto al Realme Watch 5

Realme está preparando un nuevo móvil de gama media, que parece llegará con una gran relación de prestaciones y precio. Y ahora lo sabemos todo prácticamente de él, según hemos conocido ahora por diferentes filtraciones. Un móvil que parece ofrecerá una fórmula ganadora para la gama media, con características solventes en todas las facetas, y un precio potencial bastante ajustado.

Lo que ya sabemos del Realme P4x

El nuevo teléfono de la firma china se presentará el próximo 4 de diciembre, según ha desvelado la propia marca en sus redes sociales. Este llegará con un procesador de gama media bastante solvente, como es el MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Con él podremos mover fluidamente cualquier tarea, ya que se trata de uno de los procesadores más potentes de MediaTek para la gama media.

Este teléfono contará con una pantalla que presumirá de una tasa de refresco elevada, de 144 Hz, y presumirá de algo único en su gama, como son 90 FPS en BGMI y 120FPS en Free Fire, por lo que así demuestra que será un dispositivo bastante potente para jugar. Este llegará con un almacenamiento interno de 256GB, aunque la memoria RAM no está claro hasta qué punto será poderosa.

Uno de los aspectos potentes será la batería, que contará con una capacidad de 7000 mAh, y además se cargará bastante rápido gracias a una potencia de 45W. Contará con la función de carga con bypass, que evita que la batería se dañe si ya está cargada y tenemos conectado el teléfono a la corriente, para mantenerlo encendido sin sobrecargar esta, algo que favorecerá a una mayor vida útil de la batería.

De momento Realme no ha desvelado más sobre este teléfono, ya que nos faltaría sobre todo información sobre su cámara de fotos, pero es algo que seguramente conozcamos dentro de poco tiempo, justo antes de presentarse en los próximos días. Parece que el teléfono llegará acompañado, tal y como hemos conocido en las redes sociales de la marca china. Concretamente, llegaría acompañado del Realme Watch 5, uno de los wearables más destacados de la marca, que también se ha dejado ver en uno de los teaser.

La realidad es que viendo su diseño, nos recuerda bastante al de los Apple Watch Ultra, con una caja gruesa, recta y cuadrada, y una corona bastante prominente. Parece que ambos harán un buen equipo en el momento de su lanzamiento, que no dudamos pueda producirse en España más adelante, sobre todo del reloj, del que ya hemos conocido a sus predecesores en nuestro país. No es descartable que el nuevo teléfono de Realme también haga lo propio, aunque quizás con un nombre diferente.