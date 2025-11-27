La tableta Poco Pad M1 se estrena con una batería enorme

Una de las tablets más esperadas del año para los seguidores de Xiaomi se ha convertido en realidad, aunque de momento en España nos va a tocar esperar un poco para conocerla. Se trata de la Poco Pad M1, una tableta de altos vuelos que presume de algunas de las características más sorprendentes que hemos visto en una tableta. Sobre todo por la enorme batería que tiene, algo llamativo cuando tiene una pantalla de dimensiones considerables. Te contamos todos los detalles de lo que nos va a ofrecer si llega a España.

Ficha técnica de la Poco Pad M1

La nueva tableta de Poco llega con una ficha técnica propia de una de gama media, pero nos ofrece algunos aspectos bastante premium muy a tener en cuenta. Tiene una pantalla bastante grande, de 12,1 pulgadas, con tecnología LCD, así como una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de refresco de 2.5 K. Su brillo es de 600 nits, así que en este aspecto nos ofrece un buen rendimiento, sobre todo en resolución respecto del tamaño.

Es una tableta de gama media pura, con un procesador Snapdragon 7s Gen 4, que es un clásico de esta gama por parte de Qualcomm. Este viene acompañado por 8 GB de memoria RAM, así como 256 GB de almacenamiento interno. Se puede ampliar mediante tarjetas microSD, por lo que vamos a tener espacio más que de sobra. Una tableta que en el aspecto fotográfico nos ofrece una configuración bastante estándar.

Tanto es así que tanto detrás como delante cuenta con sensores de 8 megapíxeles, por lo que podremos hacer desde fotos a videollamadas sin problemas. Uno de los aspectos más potentes es el de su batería, que tiene una capacidad considerable, de 12000 mAh. Hablamos de 1000 mAh por pulgada, una proporción que normalmente no nos brinda otras tabletas, y sobre todo si tienen pantallas tan grandes como esta. Por lo que está garantizada la máxima autonomía, aunque hagamos un uso exigente de ella.

La carga es bastante rápida, y tiene una potencia de 33W. En cuanto a la conectividad, nos ofrece Wifi 6 de alta velocidad, o Bluetooth 5.4. También cuenta con HyperOS 2 basado en Android 15. Y sonido de alta calidad, gracias al Dolby Atmos. Una tableta que de momento no llega a España, sino que se ha anunciado a nivel global en India. Aunque no hay que descartar para nada que pueda hacerlo en cuestión de semanas.

Tiene un peso de 610 gramos y un grosor de 7,5mm, El precio con el que se ha estrenado con un precio de partida de unos 240 euros al cambio para la versión de 8GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno. Llega en varios colores, como son azul y gris.