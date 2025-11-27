Xiaomi trae a España su nuevo frigorífico inteligente de doble puerta

Xiaomi está acelerando la velocidad a la que trae sus grandes electrodomésticos a nuestro país. Estos no eran muy comunes en nuestras tiendas, pero poco a poco el fabricante chino está extendiendo la disponibilidad de sus dispositivos más grandes e inteligentes. Como el nuevo frigorífico inteligente de Mijia, Y es que el nuevo frigorífico llega a nuestro país con una relación de prestaciones y precio realmente ajustada, como vais a poder comprobar a continuación.

Precio y disponibilidad

El nuevo frigorífico de Xiaomi se estrena en España con un precio de solo 849 euros, lo que no está nada mal para un frigorífico de doble puerta con todo el perfil inteligente que sabemos que ofrecen los productos de la marca.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L | Xiaomi

Ficha técnica del Mijia Refrigerator Cross Door 502L

Este frigorífico destaca por contar con un diseño de doble puerta que además prescinde del pilar central, para tener total libertad de movimientos y poder contar con más espacio, de hecho nos ofrece una capacidad de nada menos que 502 litros, lo que es realmente notable para guardar alimentos. A pesar de su precio ajustado, nos ofrece diversas funciones inteligentes, empezando por las diferentes áreas de refrigeración.

Ya que además del frigorífico tradicional, podemos mantener pescados y carnes bien conservados durante más tiempo gracias a las zonas de frío intenso, que se mantienen a 0 grados. También sirve para bebidas muy frías o frutas y verduras conservadas durante más tiempo. La tecnología Ag⁺ Fresh reduce al mínimo los olores dentro del frigorífico y además reduce la propagación de las bacterias que pueden habitar en su interior en alquinos alimentos.

Una de las cosas que más nos gustan de los productos de Xiaomi, también en los electrodomésticos, ya que no es algo tan habitual, es que se trata de un frigorífico inteligente, que nos permite configurar cada parámetro cómodamente desde el smartphone. Lo podemos hacer a través de la app de Xiaomi Home, que además brinda actualizaciones de sistema para el propio frigorífico, para ir añadiendo nuevas funciones o corregir errores.

Si la puerta se queda abierta, este nos avisa al smartphone para que la cerremos, y así evitemos que se pierda frío, y, por tanto, que se eleve nuestra factura eléctrica. Incluso podemos controlarlo por voz, funciones que normalmente no encontramos en su competencia, y si lo hacen es a precios mucho más elevados. Con estos comandos podemos cambiar la temperatura de cada zona, tanto con Alexa como con el asistente de Google.

El frigorífico cuenta con tres modos de refrigeración, como es el automático, entre los 5 y -18 grados, el de superfrío, que reduce a 2 grados durante 8 horas, o el supercongelador, que lleva la temperatura hasta los -24 grados durante 50 horas. La zona convertible en base a nuestras necesidades tiene una capacidad de 29 litros, mientras que el frigorífico cuenta con un volumen de 297 litros. Viene con 4 cajones, así como 2 bandejas de congelador. SIn duda uno de los mejores frigoríficos que podemos comprar actualmente en España, cuando hablamos de su factor de forma y perfil inteligente.,