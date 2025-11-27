El Xiaomi Redmi Note 14 Pro está a precio de saldo por el Black Friday

Si estás buscando un móvil nuevo es evidente que estos días de Black Friday son los mejores para hacerse con uno al mejor precio posible. En esta ocasión hablamos de uno de los teléfonos más atractivos de estos días de ofertas, ya que es uno de esos smartphones con una ficha técnica de primer nivel y que con este precio se hace si cabe aún más imprescindible. Un teléfono que ahora podemos encontrar en este Black Friday a un precio prácticamente de derribo.

Un potente móvil a precio mínimo

Este teléfono está ahora más barato que nunca, gracias al Black Friday de PC Componentes, donde podemos hacernos con él por 249 euros, un precio que es 150 euros menos respecto del que se estrenó en nuestro país, que fue de 150 euros. Un móvil que desde luego característica a característica vale mucho más de lo que ahora está disponible, desde luego.

El Redmi Note 14 Pro | Xiaomi

Este teléfono destaca por muchas cosas, como por ejemplo su pantalla AMOLED de 120Hz y brillo de 3000 nits. Esta tiene una resolución de 1220 x 2712 píxeles, y una diagonal de 6,67 pulgadas, por lo que da la talla sin duda alguna. Es un móvil bastante potente, con un procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que es uno de los más potentes de la marca china cuando hablamos de la gama media. En el caso del modelo que está rebajado en esta tienda, cuenta con una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento interno de 256GB.

La cámara de fotos presume de un enorme sensor principal de 200 megapíxeles, de los primeros que llegaron a la gama media. Y está acompañado de 8 megapíxeles ultra gran angular y de un macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie es de 20 megapíxeles. Un móvil que tiene una batería de 5110 mAh, que es verdad que comparada con las que están llegando ahora a los móviles, tiene una capacidad correcta, sin más.

Esta batería se carga con una potencia de 45W, que también es suficiente para hacerlo a una velocidad razonablemente rápida. Un teléfono que presume de una conectividad Wifi 6, así como Bluetooth 5.4. Tiene conectividad GPS, así como NFC para hacer pagos móviles. También hay un puerto USB tipo C. El lector de huellas lo tiene integrado debajo de la pantalla, mientras que nos ofrece también un sensor de infrarrojos. Es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, la máxima, y por último, contará dentro de muy poco con Android 16 bajo la capa de HyperOS 3.

Desde luego un móvil potente y solvente en cualquier tarea que le podamos encomendar en el día a día. Y que a este precio, desde luego es una de las mejores compras que podemos hacer durante este Black Friday, que nos está brindando muchas ofertas en estos días previos a la gran fecha de ofertas, que será la de mañana, 28 de noviembre.