Shopping Research: esta es la nueva función de ChatGPT que te ayuda con tus compras online

Encontrar un producto concreto entre las múltiples opciones que se nos ofrecen a través de webs, reseñas y comparadores puede llegar a convertirse en un quebradero de cabeza para muchos. Sin embargo, la Inteligencia Artificial ha presentado una novedad que promete hacernos las compras mucho más fáciles.

Este es el caso de Shopping Research, una nueva herramienta de ChatGPT que a través de una descripción del producto que buscas, te ofrece una guía de compra completa y personalizada según tus intereses.

Se trata de una nueva función que, según ha confirmado la compañía OpenAI en X, antiguo Twitter, ya se ha completado en todo el mundo, incluida España, por lo que se irá activando de forma progresiva en todos los usuarios. Shopping Research estará disponible tanto en la web como en la aplicación móvil para usuarios registrados en cualquiera de los planes Free, Go, Plus y Pro.

Para utilizar esta nueva herramienta en ChatGPT basta con pulsar el botón + y seleccionar la opción 'Asistente de compras'.

Shopping Research ChatGPT | ChatGPT

Después, solo es necesario describir aquello que necesitas para ChatGPT comience una investigación de productos. El asistente te pedirá más detalles relacionados con el presupuesto, el tamaño del producto o el uso que le quieras dar. Todo ello para después crear una lista que se ajuste a tus necesidades concretas.

ChatGPT te ofrecerá una serie de productos acompañados con imágenes, precios y tienda de origen, además de una explicación o descripción. Una vez hecho el análisis de cada opción, podrás marcar si alguno de los productos no te interesa, pedir opciones similares o profundizar en las características de alguno de ellos.

Otra de las particularidades de esta función es que busca ofertas de manera activa a través del rastreo de opciones más económicas o promociones, algo realmente útil en esta temporada de compras navideñas y Black Friday, donde los precios varían constantemente.

Open AI ha explicado que se trata de una nueva función impulsada por una versión de GPT-5 mini, pero no ha detallado las fuentes que utiliza para crear su lista de recomendaciones. El sesgo que presenta esta plataforma puede promover desequilibrios entre fabricantes, pues es posible que priorice la recomendación de aquellos productos, marcas o tiendas con las que más ha sido entrenado.

Siendo conocedora de sus limitaciones, la propia empresa advierte en su página web que "Shopping Research puede cometer errores en detalles del producto, como el precio y la disponibilidad" y recomienda además que se visite el sitio oficial para obtener datos más precisos.