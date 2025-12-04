Entrega Especial: Amazon Music estrena su resumen de 2025

Vaya semana llevamos de novedades en las plataformas de streaming musical, porque estamos asistiendo a una auténtica avalancha de repasos musicales de este 2025. Si ayer era Spotify la que anunciaba su esperado Wrapped, y antes ya lo habían hecho Deezer o Apple Music, ahora le toca el turno a otra destacada plataforma, como es Apple Music. Ya puedes hacer un repaso de tu año musical en la plataforma, gracias a una nueva edición de la Entrega Especial, te contamos todos los detalles.

El año musical de Amazon ya está aquí

Cada uno de estos repasos anuales tiene su nomenclatura, y en este caso Amazon siempre lo ha descrito como Entrega especial, ya que se trata de la entrega más especial del año para los usuarios de la plataforma de música. Con ella pueden repasar cuáles han sido sus gustos musicales a lo largo de todo el año. Y en este caso los usuarios ya lo pueden disfrutar tanto en iOS como en Android.

Solo tienen que abrir la app, acceder a la biblioteca, y buscar por la sección Entrega 2025. Dentro de esta Entrega los usuarios van a poder acceder a diferentes estadísticas sobre su año musical, como son las siguientes:

Tus artistas favoritos y las canciones que se convirtieron en tus himnos, además de tu lista personalizada de "Mis mejores canciones de 2025"

Los podcasts que se convirtieron en tus compañeros diarios

Tus géneros musicales de reproducción intensa

Los audiolibros que más has escuchado

Tus artistas más solicitados que tenían a Alexa trabajando horas extra

Por supuesto, hablamos de una experiencia visual atractiva, lista para ser compartida en redes sociales, y entre las distinciones que hace Amazon de ciertos oyentes destacados, si hemos sido aplicados, podremos ser galardonados con interesantes menciones. Como la de Trendsetter, que se otorga a aquellos que han escuchado primero, álbumes que se han puesto de moda, o los Headliner, que es para quienes forman parte de los fans que más escuchan a un artista a lo largo del año.

Además de nuestras estadísticas personales, Amazon ha preparado una página en exclusiva para repasar lo mejor de 2025 musicalmente hablando, para estar al día de tendencias que quizás no estén alineadas con las nuestras, pero que nunca se sabe lo que pueden separarnos en el futuro. Una entrega especial que ya está disponible en España, ya que además de hacerlo a nuestro país ha llegado también a otros como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, México, Brasil, India, Canadá y Australia. Es el momento de abrir tu Entrega Especial y compartirla con tus amigos y familiares o con el mundo entero en redes sociales.