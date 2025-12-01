Uno de los móviles plegables más originales de Huawei ya tiene sucesor en camino

Hace unos meses Huawei nos sorprendía con un plegable de formato difícil de clasificar. Tanto era así que tenía un factor de forma de lo menos común dentro de los plegables, incluso de aquellos tipo Fold a los que parecía que pertenecía. Pero no, definitivamente no era un dispositivo más, ya que hemos visto cómo su formato era una genial mezcla de estilos, tanto de esos modelos Fold como de los Flip, algo cuando menos llamativo. Ahora hemos conocido que la segunda generación de este teléfono está más cerca que nunca, y que de hecho ya se va dejando ver.

Nuevo plegable a la vista

Hablamos del futuro Huawei Pura X2, la continuación de esta curiosa apuesta de los chinos, que sigue siendo de lo más original que hay en el mercado de smartphones. En este caso, las informaciones que llegan desde China apuntan directamente a que Huawei ya trabaja en esta segunda generación. Esta es la confirmación más importante, ya que da por hecho que el teléfono ya está en desarrollo.

Ahora bien, se espera que se presente en el primer trimestre de 2026, por lo que ya hay una horquilla de tiempo donde podría producirse este esperado lanzamiento de esta segunda generación. Este contará con el procesador Kirin 9030 de Huawei, uno de los más potentes de la marca para la gama alta, no podíamos esperar menos, ya que el primer modelo contaba con su predecesor.

Como no hay más detalles sobre él, vamos a recuperar la ficha técnica de su predecesor para hacernos una idea de lo que nos podría ofrecer. Lo más llamativo de ese primer modelo era sin duda su factor de forma. Este nos ofrecía una pantalla plegable con relación de aspecto de 16:10, mientras que la pantalla externa tenía unas dimensiones de 3,5 pulgadas. En ambos casos las pantallas eran LPTO y con la máxima calidad.

Por tanto, al desplegarlo tiene aspecto de plegable Fold, pero una vez plegado tiene formato de Flip. Y esperamos que este año la pantalla externa de este modelo llegue hasta los extremos de la pala, que pueda rodear a la cámara, como hemos visto en el caso de los últimos modelos de tipo Flip en el mercado. Un plegable que contaba con nada menos que cuatro cámaras traseras.

De 50 megapíxeles principal, de 8 megapíxeles telefoto con zoom de 3,5x, un ultra gran angular de 40 megapíxeles y uno multi espectral de 1,5 megapíxeles. La quitina cámara estaba en la parte frontal, con 10,7 pulgadas. Por último, su batería era de 4720mAh, seguramente ahora crezca por encima de los 5000mAh, y cuente con cargas rápidas de hasta 80W con cables. Por supuesto, debería llegar con HamonyOS como sistema operativo, ya sabéis, sin apps o servicios de Google. Probablemente en los próximos días conozcamos muchas más características, que seguro se filtran antes de presentarse.