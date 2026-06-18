Tim Cook confirma que el iPhone 18 será más caro, ¿por qué?

Podríamos decir que no es ninguna sorpresa, o sí, según cómo se mire. Y es que esta misma semana os contábamos que el iPhone 18 finalmente no iba a ser más caro, o algo parecido. Más que nada porque conocíamos que iba a aumentar su memoria RAM sin hacer su precio de forma proporcional. Esto al final permitía pensar que, a cambio de una pequeña subida, tendríamos un móvil con más potencial, algo justo. Pero ahora Tim Cook pincha el globo, y avisa de que sí, vendrán subidas de precios en sus dispositivos, y os podéis imaginar por qué, sí, la dichosa memoria RAM.

Los costes mandan

Como decimos, en realidad no es ninguna sorpresa, porque lo que ocurre aquí con Apple es algo que está ocurriendo con todos los grandes fabricantes del mercado tecnológico, en una mayor o menor proporción. Y es que una vez más vuelven a ser la memoria RAM y el almacenamiento NAND los componentes que están mandando a la hora de aumentar el precio de los dispositivos, también en el caso de los iPhone 18.

El todavía CEO de Apple, que será relevado por John Ternus el próximo 1 de septiembre, las subidas de precios van a ser inevitables en este contexto, ya que la cadena de suministro está viendo cómo los costes se disparan y es imposible mantener las estrategias de venta sin aumentar los precios para absorber todo el sobrecoste que está provocando la carestía tanto de la memoria como del almacenamiento.

Y bueno, decimos que no es una sorpresa, porque sencillamente es algo que se lleva arrastrando ya muchos meses, y es consecuencia directa de la irrupción de la inteligencia artificial generativa en nuestras vidas. Esta consume mucha memoria RAM, y la demanda de esta para satisfacer la creación de infraestructuras de IA ha reducido al mínimo la oferta, con una demanda desbocada.

La ley de la oferta y de la demanda ha hecho el resto, y ha empujado los precios arriba en una proporción nunca vista antes. Las subidas están siendo salvajes, y hasta ahora no las habíamos notado demasiado. Ha sido así porque se ha tirado del stock de dispositivos que se fabricaron con costes más moderados, pero con la llegada de nuevos modelos los costes se disparan y eso se tiene que trasladar a los precios.

Obviamente, no es cosa de Apple solo, sino que todos y cada uno de los fabricantes están sintiendo ya esta presión enorme en los costes de producción de sus dispositivos. Así que era de esperar, antes o después tenía que ocurrir, y con la llegada del iPhone 18 el próximo mes de septiembre se confirmará esa subida de precio, y conociendo a Apple, no será moderada.

Pero es lo que toca, y por eso el mercado de smartphones este año sufrirá uno de sus mayores retrocesos, precisamente por el encarecimiento de los dispositivos por la crisis de la memoria. No obstante, se espera que los precios se estabilicen a finales de 2027, y que sea entonces cuando los precios, si no bajan, al menos no suban.