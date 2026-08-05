El Motorola Edge 70 Neo también está en camino, el octavo Edge de la gama

Ya sabemos que la gama Edge de Motorola es una de las más populares del mercado de gama media, y que por eso el fabricante de vez en cuando se desmarca con un nuevo modelo. Con el que hemos conocido ahora, la gama Edge de este año contará con nada menos que 8 modelos, algo que no sabemos si tiene precedentes, pero desde luego pocos en la gama media de smartphones. Ahora conocemos que el Neo será el nuevo integrante de la gama de Motorola.

Primeras señales de vida

Es curioso que haya sido la propia Motorola, aunque de una forma poco ortodoxa, la que ha desvelado que el Motorola Edge 70 Neo está bastante cerca de convertirse en una realidad. Lo ha hecho un miembro senior detrás de la beta de Android 17 para los teléfonos de Motorola, que ha anunciado en los foros de estas versiones preliminares que este modelo Neo llegará pronto, y que por tanto tendrá derecho a disfrutar de la nueva versión del sistema operativo antes del despliegue total.

Motorola Edge 60 Fusion | Motorola

El caso es que Motorola está buscando usuarios del Edge 70 Neo en India para participar en la nueva beta de Android 17. En este caso, lo que sí es cierto, es que el anuncio se ha producido en un foro en el que están reclutando a participantes en la beta, lo que quiere decir que el dispositivo ya es una realidad, y que solo falta probar su software de cara al lanzamiento definitivo en los próximos días o semanas.

No se sabe nada de este teléfono, lo que sí podemos especular es sobre el tamaño que tendrá el terminal. Y es que, como bien recuerdan desde GSMArena, los modelos Neo suelen caracterizarse por un tamaño más pequeño y contenido, como su predecesor, el Edge 60 Neo, que tiene una diagonal de 6,36 pulgadas, que suele moverse ya en lo que entendemos por un teléfono compacto.

Así que ha sido toda una sorpresa este anuncio, sin pompa, pero con todo el sentido práctico posible, ya que emplaza a los usuarios a probar la beta en este nuevo modelo. Por tanto, es de esperar que en cuestión de días tengamos más noticias de este modelo Neo. Para hacerse una idea, el Motorola Edge 60 Neo nos ofrecía una ficha técnica solvente. Con un potente procesador MediaTek Dimensity 7400 con 5G. Además, su pantalla de calidad es más grande, y cuenta con tecnología P-OLED.

Un móvil con una cámara sencilla, de un sensor de 50 megapíxeles detrás junto a un teleobjetivo de 10 megapíxeles capaz de ampliar la imagen con tres aumentos sin comprometer la calidad. Es posible que se presente el próximo mes de septiembre, con el IFA ya en marcha, porque todo apunta a que, con esa beta en marcha, el teléfono está totalmente listo.