El iPhone 20 será tan ligero como el iPhone Air y más eficiente

Aunque en apenas un mes Apple va a presentar los iPhone 18, es muy posible que nunca lleguemos a conocer los iPhone 19, y que los de Cupertino den el salto directamente al iPhone 20 durante 2027. Será entonces cuando se cumplan nada menos que 20 años del lanzamiento del teléfono de Apple, y el fabricante quiere celebrarlo por todo lo alto. Una de las cosas que hará será lanzar el iPhone 20 con unas características únicas y un rendimiento más solvente aún.

Nuevos detalles sobre su rendimiento

La información proviene del filtrador Fixed Focus Digital, y anticipa que este teléfono contará con mejoras interesantes en el propio diseño. De hecho, contará con un marco muy parecido al iPhone Air, y tendría un diseño en general más delgado, como el de este modelo de Apple que debutaba el pasado año en el mercado. Y eso obligará a Apple a preocuparse de forma más específica de un gran enemigo de los diseños delgados, como es la temperatura.

Y es que la filtración asegura que el iPhone 20 contará con un control de la temperatura mejorado. Esto será posible gracias a un sistema de cámara de vapor más grande que el de los iPhone actuales y, por tanto, a pesar de su grosor mínimo, podrá mantenerse con una temperatura óptima incluso en el caso de que le exijamos un rendimiento de alto nivel. Esta cámara de vapor tendría un tamaño de una pulgada mayor que la de los modelos Pro que hay en la actualidad.

Se espera que el modelo más avanzado de la gama de los iPhone 20 cuente con una pantalla bastante generosa, rozando las 7 pulgadas. Concretamente, se espera que cuente con una diagonal de 6,96 pulgadas, así como una batería de 6000 mAh, la más grande de su historia.

Una de las grandes novedades de este modelo sería el Face ID bajo la pantalla, un anhelo de muchos años, que permitiría al iPhone quedarse con un pequeño orificio en la pantalla, dejando de lado el notch en forma de pastilla actual. Este nuevo modelo contaría también con un modo muy interesante, como la carga inalámbrica inversa, que permitirá cargar dispositivos sin cables desde su parte trasera.

Ya remitiéndonos a anteriores filtraciones, se espera que Apple se vuelque en ofrecer un diseño revolucionario para la edición de 20 aniversario. Para ello, el iPhone 20 Pro y el Pro Max, llegarían con una pantalla con curva cuádruple. Esto quiere decir que dejará de ser plana para redondearse por todos los bordes, no solo los laterales, como suele ser habitual. Esto, unido al Face ID bajo la pantalla, y quién sabe si también a la cámara Facetime también oculta bajo la pantalla, revolucionarían para siempre la percepción que tenemos de los teléfonos de Apple.