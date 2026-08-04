El Poco M8 Power ya es oficial y estrena una enorme batería de 8000 mAh

Poco nos ha sorprendido lanzando una nueva versión de su M8, un teléfono de gama media que ahora se une a la moda de los smartphones con apellido Power, que, como en el caso de Motorola, identifica a esos teléfonos que tienen una batería especialmente grande. Y es así, porque este nuevo modelo cuenta con una de las baterías más grandes dentro del segmento de teléfonos de gama media con precio asequible.

Ficha técnica del nuevo Poco M8 Power 5G

El nuevo teléfono de Poco llega con una configuración típica de un móvil de gama media barato. Este destaca sobre todo por la batería, que tiene una gran capacidad, hablamos de nada menos que 8000 mAh, algo al alcance de muy pocos móviles. Esta además ofrece una potencia de carga de 45 W mediante cables, y de 22.5 W cuando lo hacemos de forma inversa y con cable, por lo que puede servirnos incluso de batería externa para cargar otros dispositivos con su gran capacidad. Según el fabricante, esta batería nos puede brindar hasta tres días de autonomía.

Nuevo Poco M8 Power 5G | Poco

Además, es un móvil grande, con una pantalla de grandes dimensiones, con una diagonal de 6,9 pulgadas. Esta tiene una tasa de refresco de 120 Hz, resolución Full HD+, así como tecnología AMOLED, a su vez protegida por un cristal Corning Gorilla Glass 7i. Un terminal que cuenta con un procesador Snapdragon 4 Gen 4, acompañado de una memoria RAM de 8 GB LPDDRX4X, así como hasta 128 GB de almacenamiento interno.

Ese almacenamiento interno se puede ampliar hasta los 128 GB, mediante tarjetas microSD. Así que es un móvil con un buen rendimiento, y con conectividad 5G de alta velocidad. En términos de cámara, no podemos esperar mucho, en este caso nos ofrece dos sensores, el principal de 50 megapíxeles, y no hay otro detrás, mientras que en la delantera, la cámara selfie se basa en un sensor de 8 megapíxeles.

Este teléfono nos ofrece otras características interesantes, como resistencia al agua y al polvo IP65. Cuenta también con conectividad USB tipo C y un lector de huellas en el botón de encendido lateral. A pesar de la enorme batería con la que cuenta, su perfil es de poco más de 8mm, algo impensable hasta hace poco. Y su peso entra dentro de lo común, 225 gramos. A nivel de software, se estrena con Android 16, basado, por supuesto, en la capa HyperOS 3.0 de Xiaomi.

Un móvil que de momento se ha lanzado en India, donde hay disponibles dos versiones. Una de 6 GB + 128 GB con un precio de 227,66 euros, y otra de 8 GB + 128 GB que tiene un precio de 255 euros al cambio. Por tanto, precios bastante atractivos para un móvil que destaca por una de las baterías más grandes de su categoría.