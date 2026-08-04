LA MÁS GRANDE DE SU CATEGORÍA
El nuevo OPPO A7 Pro Max es una bestia con batería de 10000 mAh.
La gama A de Oppo estrena el móvil con la batería más grande de su historia, todo un hito en la trayectoria de los chinos.
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Seguramente estáis pensando que cada vez hay más móviles bestiales solo por el hecho de que tienen baterías grandes. Pero la realidad es que sí, que cada vez sean más los modelos con estas capacidades tan increíbles, no evita que sigan siendo noticia. Hoy hemos conocido un nuevo gama media de Poco que nos ofrece 8000 mAh, una capacidad espectacular, pero que palidece ante la batería del nuevo Oppo A7 Pro Max, el modelo culmen de la gama de A de los chinos, y que presume de una batería sencillamente enorme.
Ficha técnica del Oppo A7 Pro Max
Sin duda alguna, la estrella de este teléfono es la batería, con una capacidad que hoy podemos decir que es la más alta que ofrece un teléfono de sus características, un gama media con un precio bastante accesible. Porque, para ponerlo en contexto, una batería de 10000 mAh como la de este teléfono es tan grande como la de muchas tabletas de 12 pulgadas, o incluso 13, por lo que vamos a poder disfrutar de una autonomía de varios días con una sola carga completa de este teléfono.
Además, esa carga es bastante rápida para su tamaño, con una potencia de 80W, por lo que en poco más de una hora puede estar cargado al completo. Además de este aspecto estrella, el nuevo teléfono cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas de diagonal, con tecnología OLED. Esta ofrece una resolución de 1.5K, así como una tasa de refresco de 120 Hz, o de hasta 330 Hz táctil, y un brillo de hasta 1800 nits.
Su procesador es un perfecto ejemplo de lo que la gama media puede ofrecernos, un Snapdragon 4 Gen 5, que nos ofrece un proceso de fabricación de 4 nm, la potencia suficiente para hacer cualquier tarea sin esfuerzo. Junto a este procesador podemos contar con 8 GB o 12 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB.
La cámara de fotos nos ofrece un sensor trasero de 50 megapíxeles, con estabilización óptica de imagen, un aspecto muy importante, así como un sensor de 2 megapíxeles monocromo, que sirve para apoyar al sensor principal. Delante la cámara también es de 50 megapíxeles, por lo que cuenta con uno de los mejores sensores de su categoría para hacerse selfies. Otros aspectos interesantes son un lector de huellas integrado en su pantalla, así como altavoces estéreo, máxima resistencia al agua y polvo con certificación IP69K, así como Wifi 6, Bluetooth 5.1 y conector USB tipo C, también para extraer audio.
Se estrena con Android 16 bajo la capa de personalización ColorOS 16. Un móvil que se ha puesto a la venta en China, donde el precio parte de los 282 euros al cambio para la versión de 8 GB + 12 GB. De 346 euros para la versión de 12 GB + 256 GB y de 385 euros para la versión de 12 GB + 512 GB. No sería descabellado que llegue a España más adelante, junto a los demás modelos de la gama A7 de Oppo.
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