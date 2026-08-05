Los auriculares CMF Clip Pro llegan a España presumiendo de diseño y sonido Hi-Fi

Para ubicarnos, CMF es la submarca de Nothing, algo así como lo es Redmi a Xiaomi. También se trata de una marca que ofrece dispositivos a un precio muy ajustado, pero en este caso con la particularidad de que además presume, como en el caso de Nothing, de un diseño muy original y llamativo. En este caso hablamos de unos auriculares, los nuevos CMF Clip Pro, que se estrenan no solo con un aspecto único, sino con características muy competitivas a un precio muy accesible.

Precio y disponibilidad

Los nuevos CMF Clip Pro se estrenan en España con un precio de 79,95 euros, están disponibles en color Dark Grey, Light Grey y Coral, siendo este último sin duda el más característico de todos, ya que se inspira en el color corporativo de la marca, con un tono anaranjado.

Los nuevos CMF Clip Pro | CMF

Buenos, bonitos y baratos

Lo más distintivo de este modelo dentro de la gama de CMF es su diseño. Porque se trata de unos auriculares que se suman a la tendencia de los clips en el mercado de auriculares. Ahora CMF ha dotado a estos auriculares de un nuevo diseño de clip con tres puntos de sujeción que distribuye la presión de manera uniforme por la oreja, evitando las molestias concentradas en una sola zona.

Cuenta con un arco flexible en forma de C que tiene un núcleo de titanio revestido de materiales suaves al tacto que se ajustan con facilidad a diferentes tipos de orejas. El auricular se apoya de forma natural en el pabellón auditivo, orientando el audio con precisión directamente hacia el canal auditivo y reduciendo el contacto físico.

Son bastante ligeros, ya que su peso es de solo 5,9 gramos por auricular, por lo que apenas notaremos que los llevamos encima. El sonido de estos auriculares es de calidad, incluso con un diseño abierto como este. Para ello integran un driver dinámico de 10,8 mm con doble imán. CMF ha desarrollado la tecnología Ultra Bass para compensar la pérdida natural de frecuencias bajas en este tipo de dispositivos, reforzando los graves de forma inteligente sin distorsionar los agudos.

También cuentan con la certificación Hi-Res Audio y soportan los códecs LDAC, AAC y SBC, por lo que podemos disfrutar de la máxima calidad de sonido, también sin cables. A la hora de hacer llamadas también disfrutamos de la máxima calidad y también claridad. Porque combinan el sistema Clear Voice impulsado por la unidad de procesamiento de voz junto a cuatro micrófonos de alta definición.

Gracias a ello se aísla la voz del usuario, eliminando el ruido ambiental, ya sea, por ejemplo, el viento, tráfico o lugares ruidosos como restaurantes o aeropuertos. La tecnología Sound Seal puede administrar de forma inteligente las frecuencias medias y altas para impedir que las personas de alrededor escuchen la música o las conversaciones del usuario.

En cuanto a la autonomía, ofrecen muchas horas de uso con una sola carga. Por ejemplo, hasta 10 horas de reproducción continua por carga y un total de 32,5 horas con el estuche. Para rematar el conjunto, ofrecen Bluetooth 5.4, conexión multipunto para alternar entre dos dispositivos, modo de baja latencia para videojuegos, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y certificación de resistencia al agua y polvo IP54.