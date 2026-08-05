La Aemet emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de sol del 12 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reforzará sus predicciones meteorológicas de cara al eclipse total de sol que será visible desde España el próximo 12 de agosto. A partir del viernes 7, se emitirá un boletín de predicción meteorológica especial con actualizaciones diarias hasta la jornada del eclipse.

En él se incluirá un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar. También se añadirá la predicción de temperaturas máximas y del índice de peligro de incendios. El boletín estará disponible en portada de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y se difundirá en sus redes sociales oficiales y a los medios de comunicación.

Uno de los parámetros que mayor interés suscitan de cara a la observación del eclipse es la presencia de nubosidad en nuestros cielos. En mayo se publicó un estudio sobre la probabilidad de que los cielos estén despejados en España el 12 de agosto a partir de conjuntos de datos basados en observaciones y el uso de modelos matemáticos, todo ello calibrado con información procedentes de satélites.

Pero a partir de cinco días antes del evento ya es posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías y por ello también se incluirá la predicción de la nubosidad, parámetro clave a la hora de observar el eclipse.

Previsión y avisos

Este pronóstico también podrá consultarse en un visor interactivo accesible desde la web www.trioeclipses.es desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología difundirá en sus redes sociales infografías con información sobre la nubosidad prevista y, en caso de que las condiciones meteorológicas lo hagan necesario, sobre los avisos meteorológicos en vigor, como hace habitualmente.

Se prestará apoyo a las autoridades nacionales de Protección Civil y, a través de las delegaciones territoriales de la Agencia, también a las de las comunidades autónomas, proporcionando información precisa sobre el estado del tiempo previsto y los fenómenos meteorológicos adversos.

En una jornada en la que se espera una masiva afluencia de personas a espacios naturales, conocer con antelación y de la manera más precisa posible la situación meteorológica se convierte en un aspecto clave.