La pantalla del iPhone 20 Pro será aún más grande

Curiosamente, cuanto más cerca está el lanzamiento de los iPhone 18, que se podría celebrar en apenas un mes, más detalles conocemos de los futuros iPhone 20, que serán los encargados el año que viene de celebrar el 20 aniversario de los teléfonos de Apple. Y poco a poco vamos conociendo detalles que nos dan una idea de lo que esperar de ellos. Y parece que los de Cupertino se van a volcar en estos nuevos modelos, con un diseño mucho más ambicioso y características muy interesantes, como hemos conocido ahora.

Una pantalla más grande para el Pro estándar

La información proviene de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino, y que, como podéis imaginar, está bastante cerca de la cadena de suministro de Apple y de la fabricación de los propios iPhone. Pues bien, Digital Chat Station ha desvelado que la actual pantalla del iPhone 17 Pro, o del inminente iPhone 18 Pro si bien es de 6,3 pulgadas, será más grande cuando llegue el modelo del 20 aniversario.

Según esta filtración, será un panel de 6,4 pulgadas. Por lo que, aunque el salto no será enorme, sí que podemos esperar que el teléfono se note algo más grande en las manos. Y lo más importante de todo, como en el caso del iPhone 20 Pro Max, que tendrá un enorme panel de 7 pulgadas, esta pantalla tendrá una curva cuádruple, dándole al teléfono un aspecto extremadamente premium y al alcance de pocos smartphones.

Ambos teléfonos contarán con la misma relación de aspecto en su pantalla, por lo que seguirán conservando las proporciones actuales y lo que notaremos será un tamaño algo más generoso, porque en el caso del Pro Max, crecerá en la misma proporción, desde las 6,9 pulgadas a las 7 pulgadas. Por tanto, el diseño será una de las grandes novedades de los iPhone 20, y tiene sentido, porque no todos los días un modelo de teléfono cumple 20 años.

No solo tendrán esas curvas cuádruples, sino que además tendrían unos biseles más delgados, no tanto como el que conocíamos hace unos días de un fabricante chino, que ha conseguido hacerlos de 0 mm, pero sí lo suficientemente delgados como para que se note el cambio. De todas formas, ahora toca centrarse en los iPhone 18 Pro, que se presentarán este próximo mes de septiembre, no así el iPhone 18 estándar, que podría esperar hasta febrero o marzo del año que viene.

Y lo más importante, este mismo mes de septiembre podríamos conocer por fin al iPhone plegable, el primero de la historia de la marca, y que en su primer año ya podría capturar más de un 20% de cuota de mercado entre este tipo de teléfonos. Y por último, todo apunta a que el iPhone 19 nunca llegará al mercado, Apple daría el salto al iPhone 20 para hacerlo coincidir con los 20 años del lanzamiento del primer modelo, en 2007.