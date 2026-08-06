El Redmi 17 5G es oficial: 6300 mAh y pantalla de casi 7 pulgadas

Como veníamos conociendo desde hace semanas, Redmi estaba cerca de lanzar una nueva versión de sus móviles de gama media por antonomasia, en este caso de los nuevos Redmi 17. El fabricante chino ha lanzado en su país un nuevo modelo, en esta ocasión con conectividad 5G, que nos ofrece unas características muy equilibradas, donde no solo destaca esta conectividad, sino también una ficha técnica con aspectos muy interesantes, como por ejemplo una batería de alta capacidad.

Ficha técnica del Redmi 17 5G

El nuevo teléfono de Redmi llega con un diseño bastante conservador y sobrio, con un módulo de cámara en forma de pastilla con bisel metálico. Es un móvil muy grande, que presume de una diagonal de 6,9 pulgadas, rozando las 7 pulgadas. Esta tiene una resolución HD+, de 720 píxeles, con una tasa de refresco de 120 Hz, así como de 240 Hz táctil, así como tecnología DC Dimming. Integra triple protección de la TÜV Rheinland y es compatible con la manipulación de dedos húmedos.

Redmi 17 5G | Redmi

Es un móvil que no destaca precisamente por el rendimiento, ya que su procesador en este caso es un desconocido Unisoc T8300, que en su descargo parece de los más potentes del fabricante de chips de gama de entrada, que cada vez cuenta con un mayor peso en el mercado. Este es de ocho núcleos, y alcanza una velocidad de reloj de 2.2 GHz. Viene acompañado de 4 GB o 6 GB de memoria RAM o 128 GB de almacenamiento interno.con tecnología UFS 2.2. Se puede ampliar mediante tarjetas microSD. En términos de cámara, es un móvil bastante sencillo.

Ya que cuenta con un sensor principal de 13 megapíxeles detrás, mientras que delante la cámara para hacer selfies es de 8 megapíxeles. Así que es un apartado correcto sin más, que nos permitirá hacer fotos casuales sin más pretensiones. Una de las mejores características de este teléfono es sin duda la abtería, que llega con una capacidad superior de 6300 mAh.

Esta, eso sí, no tiene una carga demasiado rápida. Ya que su potencia es de tan solo 15 W con cables, y de 7,5 inversa con cables, por lo que no esperemos cortos tiempos de carga. Otras características incluyen conectividad 5G, así como Wifi 5, Bluetooth 5.4, conector USB tipo C, conector de 3,5 mm para auriculares, así como un lector de huellas lateral. Sus dimensiones son de 171.56 x 79.47 x 8.15 mm, mientras que su peso alcanza los 210 gramos.

El Redmi 17 5G se ha lanzado de momento en China, donde su versión más accesible de 4 GB + 128 GB tiene un precio de 129 euros al cambio. Y la versión de 6 GB + 128 GB cuesta 155 euros al cambio. Un precio asequible que esperamos disfrutar también cuando se lance en el mercado español.