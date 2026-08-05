Este cojín inteligente con IA convierte la silla de tu escritorio en un remanso de paz

Seguramente es lo que nos faltaba por ver, un cojín inteligente que no se limita a relajar nuestras posaderas cuando nos sentamos sobre él, sino que además se preocupa de que lo hagamos en las mejores condiciones. Eso es precisamente lo que nos ofrece este cojín que ha llegado a Kickstarter y ya ha alcanzado su objetivo de financiación,y no nos extraña, porque parece especialmente útil en muchos casos.

Así funciona el curioso cojín XPOLAR C1

Sus creadores lo describen como el primer cojín inteligente del mundo equipado con enfriamiento activo, calefacción y análisis de postura por IA. Cuenta con Tecnología de Regulación Térmica Activa, que, a diferencia de los cojines de espuma tradicionales que atrapan el calor y la humedad creando un microclima incómodo, usa una combinación patentada de tecnología de semiconductores y enfriamiento líquido activo.

Y es que este cojín hace magia, y puede trasladar a nuestras posadoras las sensaciones más beneficiosas para un descanso y comodidad sin precedentes. Porque con el enfriamiento activo reduce la temperatura del asiento hasta los 18°C de manera constante. Es algo que se ha comprobado en pruebas con imágenes térmicas, que demuestran que detiene activamente la acumulación de calor, generando una superficie seca, higiénica y libre de sudoración incómoda.

Lo mismo ocurre al revés, ya que ofrece en invierno un calor controlado de hasta 45°C, algo que no solo nos calienta, sino que además puede incrementar la microcirculación local, relajar los glúteos, el núcleo y las piernas después de entrenamientos intensos, viajes de larga distancia o muchas horas de oficina. El núcleo inteligente de este dispositivo cuenta con sensores NTC de alta precisión que, junto a un algoritmo de latencia cero, pueden adaptar la temperatura en tiempo real dependiendo de la temperatura ambiente.

También detecta nuestra presencia al sentarnos, adaptando las condiciones al instante a nuestros gustos. También puede mapear nuestra postura en tiempo real, por lo que los sensores de presión identifican hábitos perjudiciales, por ejemplo, el peso desequilibrado o piernas cruzadas, enviando recordatorios físicos y notificaciones para corregir la postura antes de que nos cause fatiga. La IA entra en juego en este cojín para ofrecernos un registro diario con una puntuación de sentado y análisis personalizados sobre los estados de flujo profundo y hábitos del usuario. Se puede conectar a un cable USB-C para alimentarse, pero también podemos llevarlo a cualquier sitio con una batería recargable opcional.

Se venden tres variantes de este cojín, el C1 Essential, diseñado para la climatización básica en el uso diario en casa o la oficina, el C1 Pro que está especializado en el seguimiento de la salud, con sensores de postura, análisis con IA y puntuaciones. Y el modelo C1 Car Edition, creado para conductores profesionales, con salida de aire frontal optimizada, soporte lumbar ajustable y adaptador para el coche. El precio de partida de su variante más accesible es de 147 euros, las primeras unidades comenzarán a entregarse el próximo mes de octubre.