ACTUALIZACIÓN A ANDROID 17
Motorola comienza el despliegue de Android 17 en varios smartphones, ¿cuáles?
El nuevo sistema operativo se adelanta también en los móviles de la marca.
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Lo que venía sucediendo normalmente a finales de año, y después a finales del verano, ahora se está acelerando hasta llegar a muchos móviles en pleno verano. Hablamos de la actualización del sistema operativo de Google, que este año se materializa con Android 17, que está comenzando a llegar a más fabricantes, después de que los Google Pixel comenzaran a disfrutar de la versión estable el pasado mes de junio. Motorola ya está liberando la versión beta de Android 17 para varios de sus dispositivos, te contamos cuáles y dónde.
Despliegue gradual
La liberación de Android 17 está llegando a los móviles de Motorola con cuentagotas, ya que de momento son solo tres los dispositivos que pueden acceder a esa versión beta, se trata de los siguientes modelos.
- Motorola Signature con firmware A171WVH.13
- Motorola G57 Power con firmware A171WAAH.16
- Motorola Edge 70 con firmware A171WRH.22
Estos tres móviles ya están recibiendo la versión beta de Android 17 en tres regiones, una de ellas es Europa, junto a Oriente Medio y África, mientras que también está haciendo lo propio en India y Brasil, que son dos de los países más importantes para Motorola en el mapa mundial, y donde es tremendamente popular. La información la ha compartido el medio Ytechb, que ha tenido acceso ya a estas versiones beta.
Aunque no son muchos móviles, lo más importante en este caso no es a cuáles ha llegado ya, sino que está mucho más cerca el hecho de que más teléfonos vayan recibiendo las nuevas versiones de Android 17 en su versión beta en diferentes regiones, también en Europa y en España. Algo que podría ampliarse a más dispositivos en las próximas semanas.
¿Cómo comprobar si tienes acceso a la actualización?
Debes entrar en la configuración de tu Motorola, pulsar sobre Actualizaciones de sistema y después seleccionar Comprobar novedades. Ahí es donde tu móvil comprobará si hay nuevas versiones del sistema operativo. Eso sí, lo primero de todo será unirse al programa beta de Motorola. Para elo tendrás que acceder al sitio web de la Comunidad Motorola, siempre registrado con tu cuenta de Motorola.
Una vez dentro, accede a Mis Productos y registra el número de IMEI de tu teléfono, puedes obtenerlo marcando \(*\#06\#\) en tu móvil. Busca la oportunidad de prueba disponible en la página de MFN, Motorola Feedback Network, marca la opción Opt-in for MFN y completa la encuesta para usuarios avanzados. Después, recibirás una actualización directamente en el teléfono en forma de OTA, que podrás comprobar como te hemos contado antes, esto puede tardar unas horas o días en llegar.
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